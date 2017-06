El hombre al que capturarían por segunda vez por el ataque al Andino

La libertad no le duró más de un día a Iván Darío Ramírez León, una de las 9 personas que fueron capturadas el sábado pasado, sindicadas de tener nexos con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y de estar detrás del atentado contra el centro comercial Andino, en el que murieron tres personas.



Ramírez León quedó libre el martes, luego de que la jueza de garantías que tiene el caso por ahora, determinó que hubo irregularidades en su detención. Sin embargo, la misma funcionaria ordenó su recaptura, luego de analizar las pruebas que las autoridades le expusieron, con las que la Fiscalía sustenta sus supuestos vínculos con el MRP.



Alrededor de la figura de Ramírez León se tejieron dos versiones de su captura y de su identidad. A través de un comunicado difundido por su abogado, contaron su relato de la captura.



Aseguran que Ramírez León fue detenido el sábado pasado sobre las 4 de la tarde cuando se movilizaba en un bus de transporte urbano. Los policías que adelantaron la operación lo llevaron a la estación de Usme y, con la presencia de sus familiares, le dijeron que la detención respondía a que su figura coincidía con la descripción de un supuesto ladrón al que estaban buscando.



Luego, dice el comunicado, fue trasladado hasta su casa, en la misma localidad, donde se adelantó un allanamiento. En diálogo con Semana, William Ramírez, su hermano, aseguró que allí se acercaron miembros de la Sijín y se llevaron tres computadores, tabletas, agendas y libros. Durante esa diligencia, Ramírez León les decía a sus familiares que estuvieran tranquilos, que "todo era una persecución".



Su captura formal solo se oficializó, según la versión de los defensores de los capturados, hasta las 2:30 de la madrugada del domingo. En la mañana fue conducido a los juzgados de Paloquemao. Finalmente, la juez lo dejó libre e lunes pasado al determinar que la Policía solo tenía una orden de allanamiento, y no una de captura en su contra. Y por eso mismo, los representantes legales del joven aseguran que interpondrán una denuncia penal y disciplinaria por la irregularidad de esa captura.



Para la familia, Ramírez León es un sociólogo graduado de la Universidad Nacional en octubre pasado que ahora se dedica al comercio para subsistir, y que ha hecho trabajo comunitario con jóvenes en la localidad de Usme, y con víctimas y militantes de la Unión Patriótica en Meta, "apoyando procesos de memoria y restitución de derechos".



Para las autoridades, en contraste, Ramírez León es alias talibán, un miembro del MRP. Aseguran que en el momento de su captura, él se comió una USB que podría tener contenido relevante para las investigaciones. Además, durante el allanamiento a su casa, los agentes habrían encontrado material e información sobre el centro comercial. El material que se ha encontrado en los computadores y dispositivos es verdaderamente contundente y deja seriamente comprometido a ‘Talibán‘ no sólo con el ataque terrorista al Andino sino con otras bombas



Por eso, entre muchas otras pruebas, las autoridades consideran que él podría ser la persona que coordinó el ataque. Lo concreto es que, con las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía a la jueza de garantías, ella ordenó su recaptura y las autoridades, de nuevo, están tras su pista, para que comparezca de nuevo ante un juzgado. Lo único cierto es que hoy ‘Talibán‘ está prófugo y debido a un tecnicismo se debe emprender la búsqueda de este hombre considerado extremadamente peligroso y sobre el cual las autoridades, basadas en pruebas contundentes, no tienen duda de su participación directa en actos terroristas.