“Renuncio a la Alcaldía para salvar a Yopal de la corrupción”: Jhon ‘Calzones’

El polémico alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido en su proceso judicial como Jhon ‘Calzones’, anunció en los últimos días que dejaría su cargo para “evitar que se sigan robando la ciudad” y, aunque no ha radicado una carta formal ante el Gobernador de Casanare, ya lo hizo entre sus seguidores.

La frase con la que Torres Torres anuncia su retiro pareciera una broma. Pero no lo es: “renuncio para salvar a Yopal de la corrupción”. Y es que la novela de esta capital pasa por uno de los momentos más complejos en su historia. Por un lado, Torres Torres enfrenta dos procesos judiciales –uno por enriquecimiento ilícito y otro por urbanización ilegal- que lo tienen tras las rejas. Pero de otro, la alcaldesa en encargo Luz Marina Cardozo está siendo señalada, por el mismo Torres Torres, de supuestos hechos de corrupción por supuestos cobros de coimas a contratistas y firma de convenios evadiendo la ley.

La aparición de Cardozo como alcaldesa (e) surgió tras la medida intramural en contra del titular y luego de la terna seleccionada por el Movimiento Social la Bendición, conformada por seguidores de Torres Torres. Este último habría pedido a Cardozo como su escudera mientras él solucionaba sus asuntos pendientes, en razón a la confianza que existiría entre ella y la primera dama Dora Emilse López. Poco duró esa coalición luego de que Cardozo seleccionara a sus colaboradores cercanos, obviando las directrices de Torres, y tejiendo los primeros acercamientos con el Concejo de la ciudad. Esto último desató la furia de ‘Calzones’.

La pelea por el poder

Con una ciudad que en cinco años no ha solucionado su problema de acueducto, sumida en la ingobernabilidad y una crisis económica sin antecedentes, Torres Torres inició una guerra sin cuartel en contra de Luz Marina Cardozo, tildándola de corrupta por hechos que, en todo caso, aún no ha revelado.

El distanciamiento entre los dos bandos alcanzó su tope más evidente en octubre de 2016, cuando a través de sus redes sociales, el cuestionado John ‘Calzones’ anunció que la mandataria en encargo era expulsada de la colectividad y que sus actuaciones contractuales serían puestas en conocimiento de la Fiscalía.

Desde su encargo a mediados del 2016, de Cardozo “se investiga el manejo presupuestal de un monto cercano a los 230 mil millones de pesos, de los cuales habría ejecutado cerca del 70% (en su mayoría) a través de convenios”, denuncia el concejal César Ortiz Zorro del Partido Verde. Y en lo corrido de 2017 están bajo la lupa del cabildo 8 mil 222 millones de pesos adjudicados a través de contratación directa y convenios, según lo reporta el portal Suversion.com.co. Ante los señalamientos, la alcaldesa (e) ha mantenido silencio incluso a los ataques de su otrora líder político, y de sus opositores limitándose a decir que “está en el cargo por voluntad de Dios, no por decisión de Jhon Jairo”.

Recientemente se filtró a los medios de comunicación locales unas polémicas grabaciones en las que supuestamente el hijo de la mandataria encargada, Camilo Bolívar, estaría solicitando una coima sobre unos contratos. Aunque se investiga la veracidad de los comprometedores audios, la mandataria ha dicho “no saber si el sujeto que negocia la tajada es su hijo”.

También sin ‘Calzones’

La situación de Torres Torres no es mejor, pues en las dos audiencias adelantadas 25 de enero de este año, se mantuvo la medida de aseguramiento en su contra. Por un lado, el Tribunal de Distrito Judicial de Yopal no aceptó la petición de libertad que había solicitado la defensa, esa misma que esgrimía que al procesado lo estaban juzgando dos veces por el mismo hecho. Esto en cuanto a los delito que la Fiscalía le imputó a Torres Torres por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En el proceso por urbanización ilegal, para el 15 de octubre de 2015 Torres Torres aceptó cargos, no obstante el 25 de junio de 2016 solicitó la retractación señalando que cuando se incriminó no actuó consciente, petición que no fue considerada por el Tribunal Superior del Circuito de Yopal el pasado 25 de este mes.

Así las cosas el alcalde Jhon Jairo Torres cumplió más de 6 meses en la cárcel, y seguirá preso en La Picota, mientras continúa el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y a la espera de un fallo definitivo frente a la investigación de urbanización ilegal. Mientras tanto, la capital del Casanare, una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional de las últimas dos décadas según el Dane, sigue en interinidad, con dos poderes fuertemente enfrentados y con acusaciones de corrupción de parte y parte.

Texto de Jorge Duke/Yopal.