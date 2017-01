“Si el ELN libera a Odín Sánchez empezamos a negociar de inmediato”

El 10 de enero en Quito, Ecuador, habrá un encuentro clave que marcará el destino de las empantanadas conversaciones entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Ese día se sabrá si arranca la fase pública, que está enredada desde el pasado 27 de octubre cuando se iba a instalar la mesa y finalmente no se hizo debido a que Odín Sánchez seguía retenido por la guerrilla. En la fase pública se debería estudiar la agenda que fue presentada por las partes en Venezuela el pasado 30 de marzo de 2016.

La situación no es nada fácil. El Gobierno tiene unos inamovibles y el ELN no quiere aceptarlos. A diferencia del proceso de las FARC, las partes no han conseguido generar confianza y sienten temor de que un gesto de paz pueda ser interpretado por la contraparte como debilidad.

Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno, le explicó a Semana.com que el camino de la negociación no ha sido fácil, que las acciones terroristas del ELN no presionarán un cese el fuego bilateral y que la ventana de la paz para esa guerrilla no estará abierta indefinidamente.

Semana.com: ¿Cuál es la situación real de la negociación con el ELN?

Juan Camilo Restrepo: El Gobierno va a asistir a la reunión prevista en Quito a ver si se dan las condiciones que permitan abrir oficialmente la mesa de negociaciones. Repito, se debe liberar a Odín Sánchez y que presenten unos candidatos para ser indultados que cumplan con el perfil que la ley colombiana exige para ese trámite. Si eso pasa así, el Gobierno hará el mayor esfuerzo para que la mesa se instale en la fecha prevista.

Semana.com: ¿Entonces el caso de Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, quienes saldrán de la cárcel de Bellavista en Medellín, no cuenta dentro de los indultos?

J.C.R.: No, los dos señores que están en la cárcel de Bellavista van a ser habilitados como gestores de paz. Estos otros son indultados por un compromiso que se adquirió entre las partes desde hace algún tiempo, pero se deben cumplir con unos requisitos para indultarlos ya que debe ser por delitos políticos.

Semana.com: ¿Y el ELN quiere meter gente que no cumple con los requisitos?

J.C.R.: Pues lo único que puedo decir es que se deben cumplir unos requisitos que indica la ley, no es por capricho del Gobierno. Eso es claro y no podemos saltarnos la ley.

Semana.com: En los mensajes del ELN nunca se habla de la fecha para liberar a Odín Sánchez, por el contrario justifican su secuestro…

J.C.R.: Solo quiero reiterar que la devolución de Odín Sánchez en buenas condiciones es un requisito indispensable para que el Gobierno se siente formalmente en la mesa de negociación, esto no es nuevo, pero quiero reiterarlo. El único responsable de la integridad y la devolución de un rehén como Odín Sánchez es el ELN

Semana.com: El 10 de enero se reúnen, pero si no hay condiciones para negociar, ¿qué pasará?

J.C.R.: Es que la mesa se instalará una vez se haya devuelto a la libertad al excongresista y posteriormente se habilitarán a los gestores de paz y se indultarán a dos personas más.

Semana.com: Pero si no hay esas condiciones, ¿se paran los diálogos?

J.C.R.: Yo quiero mantener el optimismo del Gobierno en que se pueda avanzar en una negociación de paz, ese es el propósito, pero repito: hay unas condiciones y si no se cumplen no se instalará la mesa.

Semana.com: ¿Eso quiere decir que cabe la posibilidad de que se rompan los diálogos?

J.C.R.: Púes sería una lástima si así sucediera, yo hago votos para que el ELN entienda que el momento que vive Colombia y el mundo no es un momento en el que las discrepancias políticas se tramitan a bala o actos terroristas. Hay vías democráticas de la paz y eso se está buscando. El ELN no debe desaprovechar el momento y la ventana como se ha dicho, que está abierta y así lo quiere el Gobierno, no estará abierta indefinidamente.

Semana.com: Usted ha sido crítico por las acciones terroristas del ELN. ¿Qué piensa de lo que pasó en Bogotá recientemente en el humedal Torca?

J.C.R: No puedo adelantarme a lo que digan las autoridades, pero si se llega a confirmar la autoría de este reprochable atentado de Torca por parte de esa guerrilla sería algo que le agregaría un ingrediente de dificultad a las ya existentes. Con estas acciones el ELN no presionará la mesa de negociación ni un cese el fuego.

Semana.com: ¿Por momentos siente que se metió en una vaca loca?

J.C.R.: No, yo asumí esta responsabilidad sabiendo las dificultades que iba a haber. Junto s mis compañeros sabemos que estamos ayudando a un propósito y que de buena fe se podría hacer, pero eso no significa que negociaremos a cualquier costo.