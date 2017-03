Se confirma: hermanos Uribe Noguera no pueden salir del país

En libertad pero con la restricción de no salir del país, esperarán los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera su llamado a juicio por los delitos de favorecimiento y obstrucción a la justicia.

El pasado 7 de enero, un juez de Bogotá les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad; consistía en no salir del país y presentar buen comportamiento individual y social. Sin embargo, el juzgado 42 de Control de Garantías rechazó la solicitud y dejó en firme las restricciones.



La decisión se da a pocas horas de que el juzgado 35 Penal de Circuito dicte la sentencia condenatoria contra Rafael Uribe Noguera, quien ya aceptó cargos y pidió perdón a la familia por el atroz crimen de la pequeña Yuliana Samboní.



Entre tanto, sus hermanos se defenderán en juicio de los señalamientos de la Fiscalía, que asegura que incurrieron en el delito de favorecimiento cuando evitaron informar a la Policía del hallazgo de la camioneta donde se movilizaba Rafael Uribe el 4 de diciembre. Esto agravado por el hecho de que en el interior del vehículo había un zapato de la menor y decidieron entrar al apartamento en lugar de llamar a las autoridades.



Además, dice el ente investigador, que a las 5:30 de la tarde cuando Francisco y Rafael Uribe Noguera iban para la clínica Monserrate, entró una llamada de la Policía. Francisco le aseguró a una teniente que no sabía dónde estaba Rafael, que no tenía conocimiento de la camioneta y que desconocía del paradero de Yuliana Samboní.



Recientemente, la Fiscalía también les imputó el delito de obstrucción al haber encontrado que los hermanos manipularon y desaparecieron presuntamente registros de llamadas, chats y aplicaciones de sus teléfonos celulares y el de su hermano Rafael.



