Fuerte dispositivo de seguridad para definir situación de implicados en caso Andino

Los juzgados de Paloquemao amanecieron bloqueados una cuadra a la redonda. El despliegue del fuerte dispositivo de seguridad se relaciona con la decisión que la jueza 47 de Control de Garantías debe tomar sobre envía a la cárcel o no a ocho de los implicados en el ataque del Centro Comercial Andino.



A las afueras del complejo, las rejas se llenaron de pancartas que señalan las capturas como "falsos positivos". Sin embargo, será la funcionaria judicial la encargada de dar la última palabra sobre la investigación que soporta que los detenidos participaron no solo del ataque que dejó hace dos semanas a tres personas muertas, sino que además tienen relación con otros 15 hechos terroristas en la capital.



La audiencia se instaló desde el domingo, con lo que completa seis días. Durante la diligencia, la jueza consideró ilegal una de las capturas, la de Iván Ramírez León, conocido como Talibán. El nombre de Ramírez no aparece en el paquete de 10 detenciones que se libraron desde un comienzo derivadas de la investigación. Estaba en el radar de las autoridades pero cuando lo capturaron aún no se habían tramitado las ordenes legales para la detención.

Independiente de si los ocho implicados son o no enviados a la cárcel, lo que sigue en el procedimiento penal es que la Fiscalía acusará formalmente a estas personas, para lo cual comenzará el descubrimiento de las pruebas que existen en contra de cada uno de los detenidos. Se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres, acusados de concierto para delinquir con fines terroristas, terrorismo, homicidio y hurto agravado.