Claudia López, obligada a retractarse

Si algo ha demostrado Claudia López en sus tres años como senadora es que no tiene pelos en la lengua para referirse a sus contradictores. Sus intervenciones en el Senado y sus declaraciones ante los micrófonos suelen ser tan resonantes que la mayoría terminan convertidas en titulares de prensa.

Se estrenó llamando “sanguijuela de alcantarilla” a Álvaro Uribe, no aprovecha la oportunidad de decirle “corrupto” al presidente Juan Manuel Santos. Vargas Lleras también ha sido blanco de sus duros adjetivos. Sus adversarios la cuestionan y hasta la han tildado de “gritona”. A la senadora de la Alianza Verde no ha habido quien la ataje. Hasta ahora.

Sin embargo, este martes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la senadora Claudia López rectificar unas declaraciones públicas que hizo contra el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, a quien tildó de “corrupto” en el programa de Vicky Dávila en la W Radio. Los magistrados fallaron una acción de tutela en favor del exfuncionario, a quien, según la sentencia, la congresista vulneró el derecho a su honra y buen nombre.

El Tribunal le ordena a la senadora Claudia López a que “de manera explícita y pública se retracte de las afirmaciones realizadas en contra de Luis Felipe Henao, expresando que las mismas no están comprobadas”. Según la providencia, la congresista tiene 48 horas, a partir del momento en que se notifique, para dar cumplimiento a este fallo de tutela.

Las declaraciones que provocaron este fallo sucedieron el pasado 14 de marzo, día de la célebre rendición de cuentas de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república. Ese día, Claudia López y Luis Felipe Henao fueron invitados al panel de Vicky Dávila, precisamente para debatir sobre la gestión del vicepresidente.

López, en su debate con Henao, hizo varias declaraciones en las que señalaba al exfuncionario de corrupción.

“(…) El que trabajó con Santos es usted hermano, que fue su ministro. Los pájaros tirándole a las escopetas, el ministro de la corrupción defendiendo al presidente de la corrupción (…)”

“(…) Tras de ladrones, bufones (…)”

“(…) El señor aquí se va a lavar las manos, como todos, va a decir que no, y que los demás somos igual de hampones, no, no somos igual que ustedes, no somos de su calaña, no somos de la misma élite, no somos de la misma porquería (…)”.

“(…) Es que usted se siente muy cómodo con la corrupción (…)”

“(…) Es que a mí sí me indigna la corrupción, no como a usted que le agrada, que trabaja con ella y vive de ella (…)”.

Las palabras se las pudo llevar el viento, sin embargo terminaron en un estrado judicial.

Casi un mes después, el 28 de abril, Henao reclamó de la senadora López las pruebas con las que sustentó su afirmación, mediante un derecho de petición. El exministro alegó no haber recibido respuesta dentro del término correspondiente, de 30 días.

Fue por eso que el 13 de junio Henao presentó una acción de tutela reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, que en criterio del exministro “fueron vulnerados de manera consciente y voluntaria por la senadora Claudia López”.

En respuesta a la tutela, la congresista aseguró que sus afirmaciones no constituyen la vulneración de los derechos a la honra y el buen nombre, por tratarse de “afirmaciones que encuentran justificación y causa cierta y real”.

Aclaró que hacían referencia a un fenómeno general de corrupción por lo que las frases no pueden interpretarse de forma descontextualizada. “Se refirieron al fenómeno de corrupción derivado de la financiación ilegal de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. (…) Se trata de expresiones generales, incluso refranes populares, que no tienen el alcance específico de trasgredir la honra y el buen nombre del señor Henao”.

La senadora de la Alianza Verde también invocó el artículo 20 de la Constitución que garantiza la libre expresión, la cual comprende la garantía de toda persona a expresar y difundir libremente sus opiniones.

El Tribunal Superior de Bogotá no acogió los argumentos de la congresista y por el contrario, amparó las pretensiones del exministro Henao. Por eso, la senadora Claudia está obligada a retractarse y “bajo las mismas condiciones de difusión” que tuvo el mensaje que originó la tutela, es decir, y según la providencia, en el programa de Vicky Dávila en la emisora W Radio.

La decisión no deja de ser un precedente pues hasta ahora la justicia colombiana no había obligado a retractarse a un dirigente político, que en el caso de Claudia López es precandidata presidencial. La decisión podría abrir las puertas a que en la próxima campaña política, que se advierte bastante encendida, por la vía de la tutela los candidatos puedan ser obligados a retractarse de sus afirmaciones. Henao, quien interpuso la tutela, seguramente será parte de la campaña de Vargas Lleras el próximo año.

Al momento en que la senadora sea notificada de la decisión, empezará el término de dos días para la retractación. Es probable que Claudia López no modifique su postura, pero si no acata la orden judicial podría incurrir en desacato a tutela, que contempla días de arresto.