Caso Colmenares: "Máximo Duque quiso engañar a la justicia"

En la decisión que absuelve a Laura Moreno y Jessy Quintero, la jueza no solo cuestiona el informe forense de Máximo Duque sino que compulsa copias para que sea investigado penal y disciplinariamente.

Duque fue contratado por la familia de Luis Andrés Colmenares para exhumar el cuerpo del estudiante. Para la togada, no siguió los protocolos y se irrespetó la memoria del difunto pues sus restos fueron puestos en piso de tierra, cartones y manipulados sin tapabocas ni las mínimas normas.



"Se usó un cuchillo de cocina recién comprado porque tiene la etiqueta. Un instrumento rudimentario y burdo, inadecuado, además el cuerpo fue diseccionado con la fuerza de las manos ocasionado pérdida del material", dijo la juez.



Cuestiona porque con esta práctica irregular no se preservó la evidencia. En las fotos de la exhumación se observó –dijo la juez– que había gente sin guantes y que Duque incluso se paró sobre la tapa del ataúd y que cortó con el cuchillo de cocina las costillas del cuerpo momificado: "Hay restos de cartílago, de vendas, de vísceras por todo lado... Lo que se ve es la destrucción de la evidencia", puntualizó.



El análisis del cuerpo, según la jueza, tenía una fractura significativa en el rostro de Colmenares, la cual lo habría dejado inconsciente por su gravedad. A lo largo del proceso esta lesión se ha explicado de dos formas. Por lado el abogado Jaime Lombana, la fiscalía y la familia Colmenares han dicho que fue un golpe contundente; del otro, Duque fue más allá y dijo que la lesión reflejaba un botellazo que habría recibido el joven.



La defensa de Laura y Jessy ha insistido, por su parte, que se trata de una herida causa por los adoquines del canal cuando se dio la fatal caída.



El soporte científico para justificar el supuesto crimen de Colmenares fue desvirtuado en los estrados y el veredicto de la jueza señaló que no había razones que permitieran hablar de la llamada "señal patrón": "la herida no se produjo por un golpe propinado por un tercero, sino a causa del golpe por caída de altura".



Otra controversia fue por las hemorragias presentes en las cervicales superiores del cadáver, reportadas por el forense Duque en su exhumación, y las cuáles no fueron advertidas en la necropsia inicial. La jueza hizo un recuento de los conceptos que emitieron los expertos sobre el punto y concluyó que el "hallazgo" fue otro yerro de Máximo Duque.

Las referidas hemorragias realmente se ocasionaron por cuenta de la disección burda que practicó este galeno con un cuchillo de cocina, sobre cartones y desprendiendo las partes del cadáver a la fuerza. "Duque interpretó como hemorragias un material negruzco de un cadáver en alto estado de descomposición". Señaló además que el forense ni siquiera fue a un laboratorio para establecer lo que reportó a la ligera en su informe.



"Duque ocultó sus irregularidades y trató de engañar en el juicio para hacer creer que todas esas lesiones fueron pre-morten", por esta razón la juez ordenó que la Fiscalía investigue penalmente al forense y que el Consejo Superior de la Judicatura haga lo propio en el terreno disciplinario.

Máximo Duque fue director de Medicina Legal, y en el caso Colmenares fue responsable de realizar la exhumación y rendir un informe que ahora quedó hecho polvo, pero que por años fue la base científica para soportar la tesis del supuesto crimen de Colmenares. Duque es el perito forense de mayor renombre en el país que ahora será investigado por una "sarta de delitos" en la manipulación del cuerpo de Colmenares.