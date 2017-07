Jugadores del Santa Fe habrían abusado de prostituta en fiesta de celebración

La noche del 29 de enero los jugadores del Independiente Santa Fe tenían razones de júbilo. Acababan de ganar la Súper Liga 2017, en un partido reñido contra el Medellín. En los rojos solo había ambiente de fiesta por el cierre de un ciclo exitoso que incluía el haber quedado campeones de la liga en diciembre del año anterior.

Pero una noche que pudo haber sido de alegría, se terminó tiñendo, al parecer, por un gravísimo hecho que tiene en la mira a varios jugadores cardenales.

El Espectador publicó apartes del contenido de una denuncia que habría interpuesto una trabajadora sexual en la que decía que había sido abusada por siete jugadores del Santa Fe. El diario relata que la mujer fue a la Fiscalía a contar que la noche del 1 de febrero asistió al hotel donde los miembros del equipo celebraron el título con una cena y una fiesta.

Según esta versión, la chica accedió a tener relaciones sexuales con el lateral derecho Carlos Mario Arboleda, un futbolista nacido en Medellín que venía de jugar dos temporadas atrás en las Águilas de Rionegro.

La trabajadora sexual, según el diario, continúa diciendo que Arboleda le pagó 500.000 mil pesos, luego de lo cual ella regresó al salón donde seguía una rumba acalorada por el whiskey. Y fue cuando, supuestamente, otro jugador le pidió estar con ella en la intimidad, a cambio de otros 500.000. Estando en la habitación de nuevo, habrían aparecido seis jugadores más. “El jugador, cuyo nombre no aportó porque no lo conocía, abrió y entraron a la habitación seis jugadores más diciendo que querían participar. Ella estaba desnuda y les dijo que no, pero el futbolista que estaba con ella intervino para decir: ‘Háganle, aprovechen’”.

En una entrevista con La W, Arboleda negó de tajo toda la denuncia. Dijo que nunca hubo fiesta. Aseguró que cada vez que termina un partido, jugadores y cuerpo técnico van al mismo hotel a una cena en compañía de sus familias. Y que aquella vez así había sido. Aseguró, además, no estar enterado de ninguna denuncia penal en su contra.

El tema de la supuesta agresión sexual ya se había ventilado en la prensa deportiva desde que supuestamente ocurrió. Pero no se conocían detalles de la denuncia hasta que El Espectador la publicó. El hecho era un secreto a voces, mejor dicho.

Por eso resultó al menos extraño que César Pastrana, presidente del Santa Fe, le dijera a La W este viernes que apenas se estaba enterando del tema: “La verdad que nosotros como club no hemos recibido notificación. Rechazamos cualquier tipo de violencia, estamos sorprendidos con esta situación. No tenemos conocimiento acerca de esto, nunca hemos sido requeridos, nunca llegó una queja donde nos informaban acerca de esto”.

Según Pastrana, las directivas del Santa Fe no supieron de ninguna fiesta. “No tenía conocimiento, pero en temas de una fiesta en horas que no son de trabajo, son cosas muy complicadas. Es la primera vez que me entrevistan por este tema (…). Por salud mental no escucho ni cuando gano ni cuando pierdo”, en cuanto a que el caso ya había sido objeto de comentarios en la prensa deportiva.

Frente al jugador involucrado, Pastrana dijo que lo escucharía en descargos, luego de lo cual se tomarían las medidas pertinentes. En la denuncia que publica El Espectador, se deja entrever que la trabajadora sexual habría llegado a un acuerdo económico con los implicados para desistir de la denuncia.