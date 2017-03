El pedido de 17 juristas al presidente Santos

Un grupo de exmagistrados le pide al primer mandatario que no terne funcionarios ni contratistas del gobierno a los dos cupos que tiene en la Corte Constitucional. Aseguran que no serían independientes frente a los temas de paz.

La Corte Constitucional se prepara para vivir una renovación definitiva. El Senado tendrá que elegir en las próximas semanas a cuatro de sus nueve miembros en un momento en que en manos de ese alto tribunal se encuentran las decisiones más trascendentales para el proceso de paz.

Esa estratégica selección, sin embargo, va a paso de tortuga y en este momento en ese organismo ya hay tres magistrados interinos. Próximamente la silla de María Victoria Calle también quedará libre. Sin embargo, todavía no hay humo blanco. La Corte Suprema de Justicia está en mora de mandar las dos ternas que le corresponden. Mientras tanto, en la Casa de Nariño apenas se publicó la lista de 88 aspirantes a estar en las dos ternas del presidente Santos.

Le puede interesar: El sonajero para la Corte Constitucional

Al despacho presidencial llegó hace unos días una sentida carta. En esta un grupo de 17 juristas le piden al primer mandatario que por razones “de moral y transparencia pública” no terne a quienes sean o hayan sido funcionarios, asesores o contratistas del Gobierno Santos.

Para los juristas, esta decisión sería una gran contribución a que la conformación de la corte se haga basada en parámetros de independencia, autonomía y a garantizar que guardó la integridad de la Constitución.

También evitaría que la “opinión pública piense que las decisiones de la Corte y el voto de sus magistrados no siempre respetan la normatividad superior y sus justas interpretaciones, sino que obedecen a la solidaridad mal entendida de estos últimos para con el gobierno del que hicieron parte”.

Según los académicos y exmagistrados, se requiere de esta credibilidad en decisiones pendientes tan importantes como darle validez jurídica a la implementación normativa del Acuerdo Final de paz, del que el gobierno Santos fue un actor principal.

Le recomendamos: Así va la carrera para la Corte Constitucional

La carta es firmada por Carlos Lleras de la Fuente, Hernando Yepes Arcila (exministro y ex constituyente), Jaime Castro (ex constituyente y ex alcalde de Bogotá), María Claudia Rojas (fue Presidente del Consejo de Estado), Carlos Esteban Jaramillo (fue Presidente de la Corte Suprema), Jesús Vallejo Mejía (exmagistrado de la Corte Suprema), Jaime Pinzón López (exministro), Rubén Darío Lizarralde (exministro), Miguel Ceballos (decano de la Sergio Arboleda), Pedro Medellín (politólogo). También firman dirigentes sociales y abogados constitucionalistas como Óscar Ortiz, Jorge Bustamante, Virginia Garces, Rodrigo Pombo, Esteban Jaramillo Aramburo, Carlos Hugo Ramírez, Lorena Garnica, Andrés Vernaza y Juan David Lacouture.



Los expertos advierten que no proceden con base a reparos frente a cualquiera de las hojas de vida de los aspirantes sino por defender el interés general, por lo que proponen, incluso, que ésta sea una inhabilidad legal.