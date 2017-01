La Nubia, campeón del Ponyfútbol 2017

El barrio Belén La Nubia, equipo que representa al prestigioso club Arco Zaragoza, ganó hoy la versión 33 del Ponyfútbol, el evento más emblemático del Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas, certamen que en esta ocasión tuvo competencias en 14 disciplinas y que en 2018 tendrá una más.



Bloques del Limonar, de Cali, se coronó campeón del Ponyfútbol femenino, tras vencer 6-0 a Atlas. La Nubia, por su parte, derrotó 3-0 a Itagüí, coronándose por segunda vez del “torneo de chicos para grandes”.



En el cierre de la fiesta deportiva estuvieron presentes personalidades del fútbol y la política antioqueña, pero los centros de atención fueron los niños y niñas, quienes con su talento deslumbraron a todos los asistentes a la cancha Marte Uno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.



La Nubia demostró que aunque el torneo Ponyfútbol pretende ser una fiesta familiar, no deja de ser un evento competitivo, donde sólo ganan los mejores y más preparados. El conjunto de Juan Carlos ‘Chunga’ Sánchez, ex técnico de Envigado, fue el mejor del campeonato masculino, algo que quedó demostrado por sus premios a la valla menos vencida y por el trofeo al máximo goleador. Sebastián Girado Díaz fue el cañonero del certamen con 12 anotaciones, dos de las cuales las consiguió hoy en la final ante el elenco de Itagüí.



El pequeño delantero de la camiseta número 9 fue descubierto en Cartagena, en un torneo de fútbol infantil. Lleva un año y medio en Medellín, con el club Arco Zaragoza, y ha logrado más de 150 goles.



En la capital antioqueña se hizo buen amigo de Nicolás Alcazar, hijo del ex futbolista profesional Herly Alcazar. Con Nico, Sebastián ha conformado una dupla temible en las canchas del balompié aficionado de Antioquia, y ahora ambos representarán al departamento maicero en el Nacional Infantil que se llevará a cabo en los próximos días en Cartagena, ciudad natal del goleador, a quien apodan ‘Tiburón’ por su incondicional afecto por el Junior de Barranquilla.



El mejor jugador del torneo fue Juan Pablo Torres, volante exquisito de Atlético Nacional, oriundo de Rionegro y quien aspira a ser como Andrés Iniesta, astro de España y del Barcelona.



Por su parte, Gisela Robledo Gil, delantera del Limonar de Cali, fue elegida mejor jugadora del torneo femenino. La número 7 del elenco azucarero no sólo anotó 11 goles, sino que dio cátedra de manejo de la pelota.



Otras figuras para recordar del Ponyfútbol masculino 2016-2017, fueron Cristian Esteban Parra Álvarez, volante de Piedra Pintada de Ibagué, equipo dirigido por ‘Champeta’ Velásquez. El chico, nacido en Bucaramanga, fue uno de los mejores volantes mixtos del evento.



Nicolás Alcázar, extremo derecho de La Nubia, y Luis Carlos Usme, volante del mismo equipo, también dejaron grata impresión.

Por el Deportivo Independiente Medellín se quedará en la retina la imagen de Juan Miguel Ciro Ríos y de Miguel Monsalve González; mientras que Mateo David González y Kevin Vélez Jaramillo, de El Pinar de Buenos Aires, también hicieron las delicias del público por su gran talento.



Juan Diego Vélez, goleador de Fátima, y Kleverson Guerra, extremo del mismo conjunto, fueron otras de las grandes figuras del evento, y al igual que sus demás compañeros de aventura, quieren seguir los pasos de Carlos Bacca, James Rodríguez, Falcao García, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Edwin Cardona, Juan Fernando Quintero y Mao Molina, otras de las grandes figuras que surgieron de la grama del mítico escenario de la Marte Uno.