Las mentiras que Petro y Peñalosa han lanzado en el calor del debate

Bogotá lleva al menos un año largo sumergida en una polarización personificada en dos muy visibles enemigos políticos: el exalcalde Gustavo Petro y el alcalde Enrique Peñalosa. Los dos se han trenzado en acaloradas discusiones. Aunque algunos de sus argumentos han aportado al debate público sobre el modelo de ciudad, muchos de sus ataques también han sido más dignos de la nueva era de la postverdad. Dicho en plata blanca, ambos han dicho mentiras sobre su contradictor, o en el mejor de los casos han caído en exageraciones.

La más reciente batalla de Petro y Peñalosa se produjo tras la apertura de la plaza de toros, cuando el exmandatario acusó a su sucesor de ser el responsable de permitir las corridas. Peñalosa respondió y calificó la declaración de ser una mentira.

Semana.com estudió varias afirmaciones de los dos enconados rivales políticos y encontró que muchas no son ciertas. Este es el resultado de un repaso a mensajes en redes y entrevistas de los temas más sensibles.

Gustavo Petro

Toros

En medio de la campaña prelectoral que ya arrancó, y en la que es aspirante, el exalcalde Gustavo Petro señaló a su sucesor de entregar la plaza la Santamaría para pagar favores políticos a los amigos del vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien se espera sea candidato presidencial. Petro aseguró que Peñalosa era amigo del maltrato animal por prestar la plaza. Esa afirmación no es cierta, pues fue un fallo de tutela de la Corte Constitucional el que ordenó “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santamaría como plaza permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina”. Peñalosa explicó hasta el cansancio que no estaba de acuerdo, pero quedó obligado a cumplir la ley. Incluso, así lo han reconocido los propios animalistas.

Ambulancias

“La gente muere esperando ambulancias mientras Peñalosa paraliza el servicio público de ambulancias del Distrito”, escribió el exalcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter en mayo del 2016. La realidad es otra. La Secretaría de Salud decidió no prorrogar 44 contratos a los operadores privados de ambulancias al considerar que las EPS deben prestar ese servicio. En esa época existían 660 ambulancias, lo que significa que la capital tenía una ambulancia por cada 12.500 personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ambulancia por cada 25.000.

Revocatoria

Un video que seguidores de Petro grabaron en un barrio de Bogotá resultó ser una caja de sorpresas con detalles reveladores. Uno de ellos, el exmandatario se quejó del escaso acompañamiento a sus asambleas. Luego anunció que no iba a apoyar ningún intento de revocatoria, incluso si esta era organizada por militantes de su movimiento. A pesar de ello, después se conoció que algunos de los líderes que impulsan la salida de Peñalosa del Palacio Liévano no eran de un movimiento ciudadano independiente, como se había dicho en un principio. Varios seguidores petristas apoyan la iniciativa, entre ellos, Leonardo Puentes. Este joven es un activista de los Progresistas que no ocultó su origen político.

Reserva

A pocos días de que el actual alcalde cumpliera su primer año de gobierno, el exmandatario publicó un trino en el que dijo que Peñalosa iba a urbanizar "1.000 hectáreas de la reserva forestal”. Lo cierto es que no es el alcalde el que toma la decisión que permitiría modificar la reserva, por el contrario, es el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca la que tiene la última palabra. La Administración Distrital debe presentar una propuesta a la CAR en la que se especifique qué quiere hacer.

Enrique Peñalosa

Los colegios

El alcalde Peñalosa trina a diario. En uno de sus mensajes de noviembre del 2016 aseguró que su antecesor no había construido ni un solo colegio en los cuatro años de gobierno. “En Alcaldía pasada no les gustaba cemento y no hicieron ni un colegio”, escribió. Las cifras no acompañan esa declaración, pues reportes de la propia Secretaría de Educación reconocen que Petro alcanzó a entregar un colegio nuevo y 25 que fueron reforzados.

Vivienda

En una entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda, publicada el primero de enero del 2017, el alcalde señaló que en la administración anterior “no se hizo un solo proyecto de (vivienda) en el centro, la gran promesa de (Gustavo) Petro”. Esa afirmación no es cierta; si bien en el gobierno de Petro se disminuyó la edificación de vivienda de interés social, el alcalde sacó adelante el proyecto de la Plaza de la Hoja y en la actualidad está en obra el proyecto Victoria en San Victoríno.

TVDH

La administración Peñalosa ha argumentado que es imposible la adquisición de los predios de la reserva Thomas Van der Hammen por el elevado costo y calcula que los terrenos pueden valer 2,2 billones de pesos. Este tema no es tan cierto. Catastro Distrital tiene una evaluación que determinó que estos predios costarían entre 15.000 y 20.000 pesos el metro cuadrado, con lo que el total estaría alrrededor de 300.000 millones de pesos. En su momento, el director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), Néstor Franco, le recordó a este portal que el plan de manejo se estableció que el valor “depende del uso y si se mantiene la reserva como área rural”. Los precios aumentarán de valor si se declaran urbanizables.

Metro

Casi 15 días antes de su posesión, Peñalosa lanzó una frase en una entrevista que causó polémica. Dijo que la decisión de que el trazado de la primera línea fuera por la carrera 13 la había tomado una persona de tercer nivel del IDU y que no correspondía “a ningún estudio sofisticado”. Lo cierto es que los diseños eran de ingeniería de detalle validados por las Universidades de los Andes y Nacional, e incluso fueron avalados en su momento por el gobierno nacional.