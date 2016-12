"La ley de amnistía no debe sufrir modificaciones": 'Timochenko'

El temor de las FARC sigue intacto. Esa fue la sensación que quedó con el mensaje que el máximo jefe de esa guerrilla, Timochenko, lanzó al Congreso a través de su cuenta de Twitter: "la Ley de amnistía no debe sufrir modificaciones", dijo.

Para el jefe guerrillero, el Congreso -donde se hace el trámite legislativo que dará vigencia al proyecto- debe "respetar" lo que ya se acordó e iniciar con "premura" la implementación de los acuerdos.

"Todos expectantes, Congreso no debe hacer modificaciones a acuerdos. #OjoALaPaz se debe iniciar con premura y compromiso", agregó Timochenko.

Como pocas veces ha ocurrido, los congresistas sesionan después de Navidad y una de las razones por las que lo hicieron es la ley de Amnistía. Se trata del primer paso legal que dan el Gobierno y las FARC para implementar el acuerdo de paz.

El primer proyecto en comenzar a ser debatido, mediante el ‘fast track‘ (vía rápida) que permite reducir el número de debates, fue precisamente esta ley, ya aprobada por las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes y que esta semana debe ser presentada ante las plenarias.

La preocupación no es menor. La decisión que tome el capitolio servirá para medir la velocidad con la que se tramitarán los proyectos de ley que requiere la implementación del acuerdo de paz y servirá para ver qué tan blindados están los acuerdos.

Para las FARC el tema es clave. En el caso de la ley de amnistía, ante las inconformidades que han mostrado algunos voceros del No temen que se encienda y se prolongue una discusión alrededor del proyecto en temas como qué crímenes pueden ser objeto de este tratamiento y cuáles no. Un escenario que no les conviene a las FARC, ni al Gobierno ya que endurecerla cambia las reglas del juego de lo que se pactó en La Habana y con ello se podría enredar la negociación.

"Cambiar espíritu de los acuerdos, asesinar líderes sociales y dilatar construcción de ZVTN (Zonas veredales transitorias) ¿Son combinación de todas las formas de lucha?", trinó Timochenko.

La última en lanzarle dardos al proyecto de ley fue Human Rights Watch (HRW) que recientemente denuncio "ambigüedades" en el proyecto. En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos este lunes, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco, explica que con ella se limita la posibilidad de juzgar abusos.

"Notamos que el proyecto de ley hace referencia a figuras delictivas que no tienen un correlato explícito en el derecho colombiano; utiliza categorías legales imprecisas y vagas que se prestan a abusos; sólo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra; e invoca un estándar insuficiente sobre el delito de ‘reclutamiento de menores‘", se lee en la carta.

Vivanco expresa su "preocupación" porque el mecanismo de libertad condicional previsto en el proyecto de ley para los responsables de "crímenes atroces" carece de garantías básicas necesarias para asegurar que criminales de guerra no puedan eludir la justicia.

Por su parte, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo a periodistas que "a Timochenko hay que decirle que el jefe del Congreso es el pueblo colombiano y no las FARC".



"Claro que no solo en esta ley de amnistía, sino en muchas otras va a haber cambios, manteniendo por supuesto la sustancia de los acuerdos pero mejorándolos para que queden mejor redactados, mejor hechos, para una paz estable y duradera", aseguró Lizcano.

"En las comisiones primeras, en lo que tiene que ver con la amnistía, hicimos cuatro cambios. Eso sí, avalados por el gobierno", como establece el mecanismo de vía rápida, explicó también.

Lo más probable es que esta tarde se apruebe, sin embargo, la ley de amnistías sin modificaciones sustanciales. El mecanismo del Fast Track establece que las cosas nuevas solo pueden introducirse con el previo aval del gobierno y que ningún congresista puede agregar modificaciones. El articulado se votará en bloque solo con la opción de Sí o No.

Puede leer: Las 10 preguntas clave de la ley de amnistía