Continúa desaparecido Andrés Castro, locutor de RCN

Eran las nueve de la mañana del viernes cuando Andrés Castro salió de su casa ubicada en el barrio de las Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal sur. Dijo que iría a la tienda de la esquina. Le avisó a su madre que no iba a demorar, por lo que no llevó consigo ningún documento ni pertenencias más que el pantalón azul y el buzo negro que traía puesto ese día. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias suyas.

Tanto la Fiscalía como el Gaula de la Policía han tomado en sus manos el caso.

Carlos Andrés Castro Alvarado es locutor de radio en Rumba Estéreo, una emisora que pertenece a RCN Radio. También aníma fiestas como DJ ocasionalmente. De acuerdo con su hermana Ingrid, no se conocían amenazas en su contra. Andrés tenía la costumbre de siempre avisar cuando salía de viaje por algún evento del trabajo o personal.

Lo mismo informó su compañero de trabajo, Edwin Moreno, quien también ayuda en la búsqueda del desaparecido.

Uno de los problemas, explicó el colega, es que en la zona en la que vive la familia y en la que se encuentra la tienda a la que presuntamente se dirigió, no hay cámaras que puedan dar cuenta de los sucesos. Por el momento sus familiares mantienen el celular de Andrés Castro prendido para recibir posibles noticias suyas y han hecho públicos los tres números de teléfono siguientes a los que pueden ser contactados.

320 225 8848, 310 856 9462 y 310 571 1880