El logo de las Farc y otros supuestos plagios

“Muy ‘creativas’ las Farc: su nuevo logo es un plagio”, estas fueron las palabras de Rafael Nieto Loaiza con las que se encendió el debate. El precandidato presidencial por el Centro Democrático comparó el logo de la guerrilla con el de Sipec, la Societá Italiana de Pediatria Condivisa.

Las críticas a las Farc no se hicieron esperar, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, tras una sencilla búsqueda en internet se puede encontrar este mismo diseño de dos manos entrelazadas en múltiples variaciones que pueden ser descargadas si se pagan unos cuantos dólares. Las Farc, por su parte, no se han pronunciado al respecto para dar su versión. Pero de lo que no hay duda es que ese logo hace parte de su nueva imagen y de su tránsito a la vida política ahora que dejaron las armas.

Este caso recuerda otros. En Argentina, por ejemplo, se levantó una polvareda por cuenta de otras manos entrelazadas. Se trató del que se rumoró iba a ser el logo del partido Unidad Ciudadana de la expresidente Cristina Kirchner. Se trataba de un logo descargado de internet y adaptado con el slogan “Para volver a tener futuro”. Después de la polémica las icónicas manos fueron cambiadas por un sol.

Otros casos que han quedado en la memoria colectiva están ligados al deporte. Por ejemplo, el logo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue desechado por plagio. Al ser presentado el logo, Olivier Debie, artista gráfico belga, aseguró que se trataba de una copia de sus diseños, específicamente del logo del Teatro de Lieja.

El logo de la División Mayor del fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) también tiene su historia. En su momento se denunciaron coincidencias con el logo del mundial Qatar 2022. Sin embargo, la Dimayor continúa con su nueva imagen que fue modificada después de seis décadas.

Cuando Juventus se arriesgó a cambiar su escudo por un logo recibió fuertes críticas. El diario AS tituló: “El nuevo logo de la Juventus se parece hasta al de una empresa de embutidos de Menorca”.