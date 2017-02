"Laura y Jessy no lo hicieron, pero sí saben quiénes mataron a Luis"

El pasado lunes con la decisión del juzgado 11 de Conocimiento de Bogotá, una jueza cerraba una historia que sacudió a la justicia colombiana y que comenzó el 31 de octubre del año 2010. Ese día, luego de una fiesta de halloween, el joven universitario Luis Andrés Colmenares fue hallado muerto en inmediaciones del parque el Virrey. El fallo del juzgado eximió a las compañeras de Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero de cualquier responsabilidad en el crimen, tanto de omisión -en el primer cargo- y por encubrimiento -en el segundo-, de la muerte del joven estudiante de la Universidad de Los Andes.



En entrevista con Semana.com, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, expone su posición sobre la decisión que tomó la jueza y afirma que más que buscar un culpable lo que desea es que haya justicia.

Semana.com: Después de conocer el fallo, ¿qué opinión tiene sobre la justicia?

Luis Alonso Colmenares: Lo hemos dicho desde el primer día: nosotros creemos en Dios y confiamos en la justicia. Pero una cosa es la justicia como institución y otra son los operadores judiciales. Lo que pasa es que al final la justicia como institución termina asumiendo las decisiones injustas de los operadores judiciales. Quiero ser objetivo con esto y hago un esfuerzo de serlo porque me cuesta trabajo, pues se trata de la muerte de mi hijo, pero todas las pruebas que aportó la Fiscalía demostraron que Laura y Jessy estaban mintiendo y que, además en la muerte de Luis Andrés hubo fue un homicidio y que no hubo un accidente como ellas siempre lo han dicho. Esto, además, fue dicho de manera precisa por el Tribunal Superior de Bogotá con ocasión del caso de Carlos Cárdenas de que indudablemente en la muerte de Luis Andrés hubo un homicidio. Entonces, ¡uno no entiende como la juez viene a decir que el fallo es absolutorio! Honestamente no he podido reaccionar del golpe que recibí con una decisión de esa naturaleza.

Semana.com: Usted considera que en este caso la justicia no fue solamente tardía sino que tampoco llegó…

L.A.C.: Eso es lo que concluímos. Ahora, lo dijimos desde un principio, nosotros solamente pedimos justicia y el hecho de pedir justicia no quiere decir que lo que pedimos es una condena. Pero aquí, con esta decisión, lo que uno observa es que no ha habido justicia. Luego del fallo de la juez 11 me la he pasado escuchando su decisión y todavía no encuentro que haya presentado un solo elemento que le justifique a ella tomar la decisión que tomó. Es más, ha presentado todos los testimonios de quienes fueron llamados como testigos en el proceso y en muchos casos incluso cercena apartes de lo que las personas dijeron. Entonces uno no explica cómo llega uno a una conclusión así.

Semana.com: Usted que conoce el caso a profundiad y que conoce las pruebas, ¿cuáles considera que son las evidencias más contundentes que la jueza pudo haber dejado de lado?

L.A.C.: Sencillo. No hay si no que escuchar las interceptaciones de las conversaciones de las personas involucradas para concluir que esas personas son responsables de un homicidio. Segundo, Laura Moreno dio más de cinco versiones respecto al sitio de donde, según ella, Luis se tiró al caño. Más de cinco. Otra es que el análisis que hace el doctor Máximo Duque, ex director de Medicina Legal, respecto de la exhumación, concluye indudablemente que a Luis lo mataron. Que los golpes vinieron de distintas direcciones y que fueron producidas por distintas personas. En fin, hay una cantidad de situaciones que hablan de la responsabilidad de ellas. Pero yo tengo que decir algo, y lo hemos dichos desde el principio: Laura y Jessy no mataron a Luis, pero sí saben quién lo mató y quienes participaron del crimen. De eso se dieron cuenta ellas y también lo saben los compañeros que estuvieron en esa fiesta. Los que estaban en el carro. Todos ellos saben lo que pasó. Pero aquí, lo que ha imperado es un pacto de silencio promovido por la familia de Laura Moreno. Aquí el poder corruptor del dinero ha sido superior a la verdad de los hechos.

Semana.com: ¿Cuales van a hacer las acciones de la familia Colmenares luego de conocer la decisión del juzgado?

L.A.C.: Que no quede ninguna duda. No vamos a proceder de una manera distinta a como le hemos hecho siempre, a pesar de nuestro dolor. Lo haremos de manera civilizada, acudiremos a todas las instancias que sean necesarias. Aqui yo no claudico, ni mi familia claudica. Iremos hasta el ultimo dia de nuestra vida, pero no vamos a rendirnos hasta que haya justicia en el crimen de Luis.

Semana.com: Usted habla que hay otras personas involucradas en el caso de su hijo. ¿Qué camino piensan tomar frente a estas personas que habrían sido los presuntos asesinos?

L.A.C.: Es que en eso la Fiscalía no ha parado de investigar. Allí han seguido con las investigaciones y en algún momento se podrá establecer algo en este sentido. Nosotros más bien hemos estado un poco apartados de ese proceso, pero la Fiscalía no ha parado en su proceso de investigación sobre todo en esta última etapa cuando lo asumieron la doctora Maria Victoria Parra y Clara Castro. Porque yo le digo, al principio se cometieron una serie de deficiencias. La Fiscalía fue deficiente en sus investigaciones en el comienzo. ¿Cómo así que desde el comienzo conocen que se perdieron las ropas de Luis y no se hizo nada? En el informe de necropsia dice que la causa de la muerte fue violenta y detalla todas las prensas con las cuales Luis llegó a Medicina Legal, incluso con tallas, colores, con todo. Entonces, ¿Cómo es eso que saben eso y no investigan que eso no apareció? ¿Quién desapareció las prendas de Luis? ¿Con qué razón? Ahí hay muchos elementos que se quedaron en el aire y de los cuales al comienzo, el fiscal 298 de la unidad de vida lo que iba a hacer era archivar la investigación. Otra cosa son los investigadores del CTI que actuaron desde el principio. Ellos también lo hicieron para desviar la investigación. ¿Quién me explica a mí que unos investigadores del CTI de la Fiscalía, en un proceso penal, son testigos de la defensa y no de la Fiscalía? Alguien que me explique eso…

Semana.com: ¿Ustedes creen que el actuar de la justicia ha ayudado a que ustedes pierdan la paciencia de finalmente ver al responsable del crimen?

L.A.C.: Sí, pero por supuesto. De eso no hay duda. La justicia no ha actuado con la eficiencia que debiera. Aquí, por ejemplo, el juez que absolvió a Carlos Cárdenas es un señor que debió declararse impedido desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque él fue nombrado en la Fiscalía por Mario Iguarán cuando este era fiscal. Entonces, ¿cómo así que llega Mario Iguarán a defender a Carlos Cárdenas y este juez no se declara impedido? ¿Quién me explica eso?

Semana.com: ¿Guardan la esperanza de que en este caso se pueda hacer justicia?

L.A.C.: Pero por supuesto. Nuestra decisión es inclaudicable e iremos hasta el final.