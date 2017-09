“Paisa de pura cepa”, así se define el hombre que gritó a Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras viajó este jueves a Medellín para acompañar a los voluntarios que recogen firmas para su candidatura presidencial. Cuando caminaba por el paseo Junín, una de las calles comerciales de la capital antioqueña, las consignas de sus simpatizantes fueron silenciadas por la voz de un paisa que increpó al exvicepresidente por haberse quedado callado frente al proceso de paz con las Farc y mantenerse en el Gobierno.

“Usted es culpable de la entrega del país al terrorismo de las Farc. Usted es un enmmermelado y un sinvergüenza, y aquí en Antioquia no lo vamos a ayudar”.

El hombre lo seguía, lo grababa con su teléfono quizás esperando una respuesta de Vargas Lleras. Este lo voltea a mirar dos veces pero no se inmutó y siguió su camino, saludaba a la gente en los balcones, hasta que se subió en una camioneta.

La misma persona que insultaba y grababa después hizo público el video para demostrar que la presencia del candidato no había sido bien recibida en la capital antioqueña.

Después del incidente se conoció la identidad del hombre. Se trata de Luis Emilio Arboleda Arenas. En su perfil de Facebook se denomina “paisa de pura cepa”, y se identifica como Director Ejecutivo de Alianza Social Financiera.

Este antioqueño, que minutos después de haber insultado a Vargas Lleras y a miembros de su comitiva, denunció que intentó ser apuñaleado tras el episodio.

Pero en este video conocido por SEMANA, se ve la forma como Arboleda Arenas se va acercando a Vargas Lleras haciendose espacio entre los que querían saludar al candidato presidencial. Lo persigue durante unos metros, hablaba tan fuerte como si tuviera un megáfono. El exvicepresidente, para sorpresa, pasó el trago con una expresión poco común en él. Los fotógrafos tuvieron el chance de hagarrarlo ríendo.

En su foto de perfil, Arboleda aparece con poncho, carriel y sombrero junto al expresidente Álvaro Uribe, y se conoció la versión de que hace parte del equipo de apoyo en Antioquia de un senador de la República. SEMANA intentó comunicarse con el congresista para verificar la información pero aún no ha podido ser corroborada.

El pasado sábado, 16 de septiembre, día del amor y la amistad, Arboleda asistió al foro de precandidatos uribistas que se adelantó en el coliseo de la Universidad de Medellín. Se tomó fotografías con Uribe, con el precandidato Rafael Nieto y con el senador Alfredo Ramos. Sin embargo no significa que sea integrante activo del Centro Democrático o que su actitud en el Paseo Junín haya sido patrocinada por el uribismo.

Diez días antes había invitado a sus seguidores en Facebook a participar del conversatorio de Luis Alfredo Ramos, al que calificó como “el mejor gobernador de la historia de Antioquia”.

Lo particular del caso es que no sería la primera vez que Arboleda increpa en la vía pública a sus contradictores políticos. Sería el mismo que hace un año insultó al senador Antonio Navarro, también en Medellín, cuando hacía campaña por el Sí en el plebiscito.

Los sucedido en Medellín fue pretexto para que desde la campaña de Vargas Lleras denunciaran una guerra sucia en su contra. Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, informó que en Tuluá fueron agredidos varios voluntarios a quienes les quitaron y les destruyeron los formularios de recolección de firmas.

No más guerra sucia, no más injurias, no más insultos. Acá la prueba de lo que estamos sufriendo, más insultos y agresiones. pic.twitter.com/lzcJNrWVgo