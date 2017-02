¿Roberto Prieto era el hombre de Odebrecht?

Luis Fernando Andrade, el único funcionario vinculado hasta ahora en las investigaciones por el caso Odebrecht, rindió interrogatorio ante la Fiscalía el martes pasado, cuando fue interrogado por todos los contratos entregados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en donde tuvo participación la constructora brasileña.



No es la primera vez que Andrade habla con la Fiscalía, ya lo había hecho antes en calidad de entrevistado. Desde el comienzo del escándalo, el alto funcionario ha mostrado su disposición para colaborar con las investigaciones y en ese contexto se sabe que ha venido entregando toda la información que le han solicitado.

A su salida del búnker de la Fiscalía, Andrade respondió a los periodistas que nunca recibió dinero para beneficiar a Odebrecht en una licitación. Por ahora, la Fiscalía le ha dado credibilidad a su versión.

Sin embargo, según reveló el Programa de Vicky Dávila en La W, el aporte de Andrade fue sustancial en otro sentido. Ante el ente investigador, el presidente de la ANI habría asegurado que Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, era el hombre de Odebrecht.



Sobre Prieto recaen todos los interrogantes al ser el supuesto destinatario de un millón de dólares que Odebrecht envió a través del exsenador Otto Bula a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. La versión generó una polémica porque después de ser anunciada por el Fiscal General, el exsenador en una carta al Consejo Nacional Electoral aseguró que no le consta que el dinero fuera a parar a la gerencia de la campaña.

También, el exdirector del Invías y ex viceministro de transporte Gabriel García aseguró que en reuniones con Luiz Bueno, directivo de Odebrecht, llegó a la conclusión de que "la firma (Odebrecht) era muy cercana a un señor Prieto, a quien yo no conocía ni conozco, creo que era Roberto Prieto, de quien me dice Luiz Bueno que iba a ser clave en la próxima campaña presidencial”.

¿Qué significa esta afirmación que Andrade le habría dado a la Fiscalía? Sobre el enigma de si el dinero entró o no a la campaña hay todo un revuelo político y, mientras las autoridades investigan, detalles del papel del Prieto salen a cuentagotas.



Por ahora, Prieto ha rechazado por infundadas las supuestas declaraciones de Bula. Las calificó de "tendenciosas y calumniosas", ya que con él, nunca compartió "ni un café". “Como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Los gastos de la misma fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución”.



En sus declaraciones públicas, sin embargo, no queda claro qué relación había entre Odebrecht y Prieto, un interrogante del que parece ya hay algunas pistas para el ente investigador.