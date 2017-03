"El problema de los parques no son los turistas sino la minería ilegal, la ganadería y los cultivos ilícitos”

En los últimos días se ha calentado el debate en torno a un decreto del gobierno que facilita el desarrollo turístico en los parques nacionales. Para los críticos con esta decisión se afectaría ambientalmente estas zonas de reserva, mientras que el gobierno afirma que se busca el ingreso de turistas de una manera responsable y sostenible y no como ocurre actualmente, que están llegando pero sin ningún control.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Claudia Lacouture, dice que esta es la oportunidad de oro que nos da la paz para impulsar el sector turismo, que es el segundo generador de divisas del país, después del petróleo.

“Colombia es más que sol y playa. La mayoría de actividades que se pueden desarrollar en el país están relacionadas con turismo de naturaleza”, dice la funcionaria quien lanzó un llamado para que este desarrollo se haga de manera ordenada ahora que el posconflicto permite llegar a zonas que antes estaban vedadas por problemas de seguridad. La funcionaria explicó a Semana.com cuál es su propuesta:

Semana.com ¿Qué opina del revuelo que se creó por un decreto sobre el ecoturismo en los parques nacionales?

María Claudia Lacouture: Esta polémica se da por una mala información. Nosotros invitamos al Ministerio del Medio Ambiente y a Parques Nacionales para mostrarles la oportunidad de oro que tenemos en Colombia para impulsar el turismo. El país está creciendo como ninguno en América Latina en el número de viajeros, que están llegando a destinos relacionados con la naturaleza, porque es uno de los productos turísticos que más jalona al viajero a nivel internacional. Pero están llegando sin ninguna norma, sin ninguna regulación y sin ninguna posibilidad de tener un turismo seguro y ordenado, que le dé al turista la posibilidad de tener una experiencia placentera.

Semana.com: la preocupación es porque se construyan hoteles en zonas protegidas. ¿Cuál es la propuesta del gobierno?

M.C.L.: Cuando hablamos de infraestructura hablamos de hoteles, puentes, pasamanos, muelles, señalización, todo acorde con el medio ambiente. Cuando hablamos de la posibilidad de desarrollar un hotel se habla de que sea sostenible y que permita que todos los desperdicios sean manejados de forma sostenible. Hoy una persona que va a un parque natural a acampar no tiene ninguna posibilidad de hacer un uso adecuado de esos desperdicios. El hotel sí porque tiene una regulación, una norma y acciones claramente establecidas que tiene que cumplir, y va a buscar porque es su objetivo que el proceso turístico sea formalmente sostenible y acorde con el ecosistema y el medio ambiente.

Semana.com: ¿Y los hoteles cinco estrellas son producto de la desinformación?

M.C.L.: Es desinformación. En ningún momento se ha dicho que tienen que ser de determinado número de estrellas, ni que la infraestructura tenga que ser de ladrillo, ni que sean de 2.500 habitaciones. Hemos mencionado que cada experiencia turística tiene un norte, una norma y una regulación que le permita establecer qué tipo de infraestructura hotelera, qué tipo de senderos, qué tipo de batallones de baños, qué tipo de pasamanos y qué tipo de señalización deben tener.

Semana.com: Hay un decreto anterior que decía que la infraestructura hotelera era mejor hacerla en las zonas adyacentes a los parques ¿esa intención del gobierno se mantiene?

M.C.L: Eso está inventado. Por ejemplo, hoy en día en Costa Rica el 25% de sus reservas naturales son desarrolladas por el sector privado que establece la infraestructura adecuada, acorde con el medio ambiente y la sostenibilidad

Semana.com: ¿Por qué hay una percepción de que ustedes no tienen la misma visión que parques naturales?

M.C.L.: No es que no tengamos la misma visión, sino que estamos viendo de una forma angosta las posibilidades de lo que se puede desarrollar. Parte del ejercicio que ven las personas que están en parques naturales es que la única forma de preservar es cerrándolos. Lo que pasa es que ese cierre ha llevado un 2000% más de turistas sin regulaciones.

Adicionalmente, se permite un mal uso de las tierras. La mayor preocupación de la preservación de los parques no es el turismo. Es la ganadería y minería ilegal, es el tema de cultivos ilícitos. Tenemos que ver esa oportunidad para generar un orden con bases en la sostenibilidad, para generar un turismo socialmente incluyente, que las comunidades que tengan una opción de vida y desarrollo económico. El ejemplo más claro es La Macarena donde en 2010 solo 38 familias se beneficiaban del turismo y hoy son 520 familias.

Semana.com ¿Qué otros parques le parecen un buen ejemplo de lo que se debe o no se debe hacer en el país?

M.C.L: En el país hay 59 parques naturales de los cuales 26 de ellos ya reciben turismo de una u otra forma. De esos hay 11 en los que estamos trabajando en conjunto con Parques Naturales. Por eso me sorprende la reacción porque mucho de lo que estoy diciendo se está haciendo. Estoy proponiendo que se formalice parte de ese proceso, que se haga, no porque tengamos empatía entre las personas sino porque es una una política adecuada para el país. Esto no es un tema de quitarle la competencia a alguien, es un tema de responsabilidad y de Estado.

Semana.com: Frente a declaraciones como las del exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez que dice que esta decisión es para sacarle dividendos a la naturaleza ¿Qué le responde?

M.C.L.: Que no es para sacarle dividendos únicamente sino para preservar la naturaleza a largo plazo. Si no tenemos normas claras que le permita al turista tener una guía en su proceso de experiencia en el país va a pasar lo que ya está pasando: llegan, sin ningún tipo de orden, se da proceso de cultivos ilícitos y ganadería. Se están dañando los parques.