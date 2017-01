Así fue la disculpa y el reclamo de Martín a Pedro Santos

Las heridas que abrió la campaña por el plebiscito de paz, en agosto pasado, no terminan de sanar. Seis meses depués del episodio en el que Martín Santos, el hijo mayor del presidente, expuso abiertamente la sexualidad de su primo Pedro, los dos primos volvieron a ser protagonistas de un malentendido público.

El hijo menor del ex vicepresidente Francisco Santos se refirió este domingo al desafortunado trino que lo arrojó en medio del acalorado debate sobre las polémicas cartillas del Ministerio de Educación, pero sus palabras no cayeron nada bien en Martín, quien no tardó en revivir la polémica.

"Siempre he apoyado matrimonio y adopción pareja mismo sexo. Intolerable es hipocresía Pedro Santos y Pacho. CD votó contra estas iniciativas (sic)", trinó el hijo del presidente mientras su primo en horario estelar le relataba a una periodista de Caracol Televisión cómo había sido el episodio, y lo que ha sido de su vida desde el momento en que decidió a los 14 años contarle a su familia cuál era su orientación sexual.

Casi al mismo tiempo que Pedro justificaba en el programa Los informantes la reacción de su primo como "un momento de calentura" en el que está seguro no "quería hacerle ningún daño", Martín manifestaba en sus redes sociales que se sentía agredido.

"A pesar d NO haberlo "juzgado" x ser H.sexual,no dudé en disculparme (escrito y deFrente) Pedro aprovecha xa atacarme. Yo le mando un abrazo (sic)", trinó al tiempo que adjuntó tres pantallazos de la conversación que sostuvo con su primo el 11 de agosto, una vez se hizo público el rifirrafe.

Siempre he apoyado matrimonio y adopción pareja mismo sexo. Intolerable es hipocresía PedroSantos y Pacho. CD votó contra estas iniciativas — Martin Santos (@MartinSantosR) 23 de enero de 2017

En una de las imágenes, tanto Martín como Pedro reconocen que hace mucho tiempo no se tratan, pero el hijo del presidente Juan Manuel Santos escribe: "quiero decirte que me apena mucho el mensaje que mandé. Fue un momento de rabia y frustración. Esos momentos que uno no cuenta hasta 10 antes de actuar... En fin... Mi propósito, y en medio de tanta intolerancia y frustración, exploté sin ningún sentido. Por tratar de defender una causa que tenemos en común terminé embarrándola más. Somos familia y diferencia no nos puede contaminar. Escribo este mensaje desde lo más profundo de mi corazón para decir que me arrepiento de mi comportamiento y de la reacción (sic)". (Ver chat)

A pesar d NO haberlo "juzgado" x ser H.sexual,no dudé en disculparme (escrito y deFrente) Pedro aprovecha xa atacarme. Yo le mando un abrazo pic.twitter.com/VnA6MrqnvP — Martin Santos (@MartinSantosR) 23 de enero de 2017

Contrario a la forma como Pedro sorteó el anterior impasse, esta vez no se quedó callado y respondió: "Martín jamás te he atacado. No ha salido palabra de mi boca en donde diga cosas malas de tí. Estamos grandes para separar papa de político".

Según relató al programa, hace seis meses se enteró que estaba en boca de los usuarios en Twitter a pesar de que ni siquera tenía una cuenta en la red social. Se enteró porque estába en casa con sus padres cuando una periodista llamó.

"Era un momento en el que la rivalidad política les ganó a todos y se vino un nombre a la cabeza y lo dijo. Yo estoy seguro que él no quería hacerme daño a mí. Yo creo que sólo fue un momento de calentura, pasó y Twitter se la cobró", recordó en la grabación de Caracol. Mientras se emitía el programa, dedicó un segundo trinó a responderle a su primo: "Uno esfuerzos en lo que sea por la causa a la que me comprometí. Sin meter partidos y mucho menos papas. Yo no estoy pa eso".

@MartinSantosR Yo uno esfuerzos en lo que sea x la causa a la que me comprometí. Sin meter partidos y mucho menos papas. Yo no estoy pa eso — Pedro Santos (@PedroSantosG) 23 de enero de 2017

Pedro, según recordó, no se había involucrado en temas políticos hasta aquel episodio. La fotografía, el oficio al que decidió dedicarse, lo llevó hasta Nueva York, donde finalmente se radicó. "Martín me hizo un favor", confesó sobre aquel momento, e incluso pensó en enviarle un regalo a su primo como agradecimiento. Pero descartó ese gesto, según narró, por miedo a ser malintepretado en medio de semejante polarización.

Su padre, el ex vicepresidente Francisco Santos, también aprovechó para enviar mensajes de aliento a su hijo en un tono menos conciliador. "Te mando una frase pertinente. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Victor Hugo, novelista francés", escribió Pacho en una movida velada dominical.