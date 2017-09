Lupa a más de 400 jueces por presunta corrupción

El próximo 21 de septiembre, el magistrado Taylor Ivaldi Londoño Herrera, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bolívar, tiene una cita en el Tribunal Superior de Bogotá. No precisamente para impartir justicia, sino para ocupar el banquillo de los acusados, donde tiene sitio reservado. Será imputado por la Fiscalía por el delito de prevbaricato. No será el primer juez que vaya a un tribunal en caliodad de acusado, y probablemente no será el último. El fiscal, Néstor Huimberto Martínez, reveló que 400 jueces son investigados por corrupción.

Según la Fiscalía, el magistrado Londoño manipuló el sistema de reparto de tutelas en 2015 para ser el ponente de un caso relacionado con la situación de un hombre condenado por homicidio y secuestro. "A partir del momento en que asumió el conocimiento del caso se produjo la supensión ilegal de las órdenes de captura (...) y después el magistrado supuestamente dilató por más de cuatro meses la decisión sobre la acción de tutela" aseguró la entidad en un comunicado.

Recomendamos: Funcionarios públicos: ¡corrupción desatada!

Aparentemente, la maniobra se habría dado debido al interés que tenía el juez en un proceso sobre el que había tomado decisiones anteriores y no tenía competencia. Por ese motivo, la fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra.

El asunto se dio a conocer durante la rueda de prensa que ofreció el fiscal general Néstor Humberto Martínez en Cartagena, en donde dio a conocer que la próxima semana habrá imputaciones en tres de los 21 casos que están siendo investigados en el Tribunal Superior de Bolívar.

Puedes leer: Los increíbles casos de jueces y fiscales corruptos

Además de los capítulos judiciales que ya tuvieron lugar en el Meta y en Cúcuta, con lo que se ampliarán a 14 los distritos judiciales intervenidos, principalmente por cuestiones de prevaricato y de "violación al sistema aleatorio del reparto judicial".