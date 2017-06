¿Cómo evitar perder su pensión por patronos morosos?

Después de darle luz verde a Colpensiones para que continúe sin acompañamiento ni vigilancia especial manejando las pensiones de más de casi 3 millones de personas, la Corte Constitucional puso la lupa sobre otro de los grandes males del sistema: el de los patronos morosos.

El alto tribunal les dio seis meses para pagar la deuda, sin embargo, el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, explica que el tema es mucho más complejo. Asegura que llevan tres años trabajando por poner a las entidades al día con el fondo de pensiones y expone sus recomendaciones para que después de años de cotización los colombianos no se lleven sorpresas.

Semana.com: ¿En qué estado está la deuda de las empresas morosas?



Mauricio Olivera: Recibimos una herencia de información muy mala del Instituto de Seguros Sociales. Se trata de una deuda presunta de 40 billones de pesos, pero no es real. Lo primero que hacemos con los empleadores es depurarla porque en general son problemas de información. Ahora uno cotiza con la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), pero en los noventa los empleadores tenían que llenar unas planillas grandísimas azules que se llamaban la planilla de autoliquidación. Ahí se podían cometer muchos errores porque se digitaba mal la cédula o el nombre de la persona. De esos 40 billones ya hemos depurado 23 y tenemos pendiente 17. Esto lo hacemos con los empleadores, llegamos a acuerdos de pago; en bonos hemos recuperado cerca de 100.000 millones de pesos. Llevamos tres años trabajando en ello.

Semana.com: ¿Qué puede hacer un ciudadano para evitar ser víctima de los patronos morosos?



M.O.: Cada historia es diferente. Acá nos llegan todos los días colombianos a pedir su pensión y es ahí cuando descubrimos que no han revisado en toda su vida el historial laboral. Descubren que hace 40 años un empleador no les cotizó, ¿qué hacemos en Colpensiones? Pues cobrar. Pero resulta que en muchos casos el empleador no existe. De hecho, dentro de estos cálculos de deuda, tenemos casi 100.000 millones que son deudas de antes de 1993. Nosotros como Colpensiones tenemos una función, pero quiero invitar a los ciudadanos a que revisen su historia laboral, que es como una cuenta de ahorros, pero es la más importante porque es la de la vejez. Y los colombianos nunca la revisan. El mejor veedor del empleador es el empleado.



Semana.com: ¿Qué es exactamente lo que los colombianos deben verificar?



M.O.: Deben entrar a la página colpensiones.gov.co e ingresar al link de historia laboral, se les pide una información por el tema de habeas data y allí encuentran su historial laboral. Lo importante en el régimen de prima media es cuántas semanas tiene, de qué periodo a qué periodo. Si hay inconsistencias puede que no aparezca un periodo. Lo que hay que buscar es qué periodos están y si faltan periodos acérquese a nuestras oficinas, llene un formulario y diga, me falta este periodo. Para esto no se requiere llevar los documentos.

Colpensiones recibe esta información y nos comunicamos con él, verificamos si está o no está. Y si no está entramos en una segunda fase y le pedimos alguna prueba de que trabajó realmente en ese periodo. La idea es tener la información siempre al día. Por eso quiero invitar a todos los ciudadanos que tomen ese hábito, revisemos una vez al año la historia laboral. Con esta campaña, hemos corregido 2,9 millones de historias laborales. A todos los asalariados que actualizaron su estado de pensión en la base de datos le enviamos un mensaje cada mes: este mes su empleador le cotizó. Pero tenemos que tomar unos minutos al año para revisar la cuenta más importante, la de la historia laboral.

Semana.com: ¿Es posible que un colombiano pierda su pensión por este descuido?



M.O.: Si el empleador no aparece y no hay documento que certifique el tiempo laborado, el colombiano puede perder su pensión. Por eso es tan importante hacer seguimiento de la historia laboral, obviamente Colpensiones lo hace y tiene sus competencias, tiene que hacer el cobro coactivo, lo más importante es llevar de la mano al ciudadano a construir su futuro. Esto es el Estado tomado de la mano con el ciudadano para que al final consiga un ingreso digno.



Semana.com: Pero no existen bases de datos unificadas...

M.O.: En Colombia, desafortunadamente no hay una sola base de datos. Si está afiliado a un fondo privado pues la cuenta está en un lado y si fue funcionario, la cuenta está en otro. El Ministerio de Hacienda busca crear una sola base de datos con historias laborales.

Estamos trabajando todo el Estado en historias laborales. Le reportamos a la corte que hemos hecho 20, 25 proyectos de depuración de información también. La superintendencia los conoce, los ha avalado, entonces digamos que la depuración de las historias laborales es un tema a mediano plazo.





Semana.com: El cáncer del ISS fue la corrupción, ¿cómo evitar los engaños?

M.O.: El mensaje más importante para los colombianos es que no se dejen engañar. En Colpensiones todos los trámites son gratis, no se cobra un peso, pueden acercarse a cualquier oficina de Colpensiones, que está preparada para asesorar a quien lo necesite.

Semana.com: ¿Cómo está luchando la entidad contra la corrupción y con qué logros?

M.O.: Tenemos varios casos emblemáticos. Por ejemplo, el de un funcionario del Instituto de Seguro Social que fue condenado a 18 años de cárcel por haber falsificado documentos de ciudadanos para obtener la pensión. Una jueza en Ibagué también fue condenada a 22 años de cárcel por haber ordenado pensiones para personas que no tenían derecho. En el eje cafetero fue desarticulada una red de abogados que falsificaba las historias clínicas de los ciudadanos para obtener la pensión de invalidez. Acabamos de apoyar el caso para las capturas de 11 personas que eran contratistas. Estas 11 personas alteraban historias laborales para que las personas obtuvieran la pensión.



