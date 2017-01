Mesetas, el escenario de paz para mostrarle al mundo

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, celebró este viernes el acuerdo de paz sellado con las FARC tras medio siglo de conflicto armado, pero advirtió que implementarla "no es fácil".



"Quien sigue los procesos de paz en todo el mundo sabe que las negociaciones son difíciles, pero el proceso de implementación tras las negociaciones no es fácil en absoluto", afirmó en rueda de prensa Steinmeier, próximo jefe de Estado de Alemania.



Para el funcionario, el acuerdo firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC "es una señal de esperanza para el mundo".



A su turno, su homóloga María Ángela Holguín agradeció la visita de Steinmeier, que consideró como "un mensaje de reconciliación" para Colombia, azotada por una conflagración interna que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando al menos 260.000 muertos y 60.000 desaparecidos.



"Estamos iniciando en Colombia un proceso de reintegración", dijo la canciller, al señalar que en esa búsqueda del perdón, "no hay ningún país en el mundo que mande ese mensaje tan claro como Alemania", un país dividido luego de la Segunda Guerra Mundial y que transitó hacia la reconciliación tras la caída del bloque soviético.



El propio Steinmeier se refirió al tema en una columna publicada en septiembre pasado en el diario El Tiempo. "Los alemanes seguimos con mucha empatía lo que sucede en Colombia, porque a través de nuestra propia historia hemos aprendido que del acercamiento paulatino de muchos años puede surgir un profundo cambio".



Este viernes enfatizó la disposición de su país a "transmitir las experiencias" y "analizar lo que se puede utilizar o no".



Muestra del apoyo alemán al proceso de paz colombiano son los cinco millones de euros al fondo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tres millones al de la Unión Europea (UE) para ayudar directamente al posconflicto, dijo Steinmeier.



Steinmeier, ministro de Angela Merkel desde 2013 y postulado como futuro jefe de Estado, tiene previsto recorrer una de las 26 zonas en Colombia donde próximamente se concentrarán las FARC para su desarme.



Además, inaugurará en Bogotá el Instituto Colombo-Alemán Para la Paz, una iniciativa bilateral que busca la reconstrucción de la memoria histórica y la prevención de conflictos.



Alemania ha seguido de cerca la negociación con las FARC, para lo cual nombró en 2015 al diplomático Tom Koenigs como su enviado especial en el proceso de paz.