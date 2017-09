El curioso 'paz y salvo' que Moreno y Pinilla le firmaron a Ramos

Estas semanas podrían ser decisivas para el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. El político antioqueño estaba a la espera una decisión definitiva de parte de la Corte Suprema de Justicia por su caso por parapolítica, sin embargo su situación jurídica se complicó cuando su nombre fue mencionado en las conversaciones interceptadas por la DEA al abogado Leonardo Pinilla y al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Ramos. En estas, Ramos aparecía como uno de los políticos que habría pagado más de $1.000 millones por frenar el caso en su contra.

En contexto: "No tengo impedimento para ser candidato a la Presidencia": Luis Alfredo Ramos

La mención dejó a Ramos en una posición complicada. El lunes el ex candidato presidencial del uribismo acudió a la Corte Suprema a dar su versión de los hechos. El ex gobernador ha asegurado que no hizo parte de la red de corrupción que se formó en ese alto tribunal y en la cual participó su abogado defensor, Gustavo Moreno. Uno de los elementos que sostiene a su favor fue el hecho de haber estado privado de su libertad durante más de tres años, tiempo en el cual fue cliente de Moreno.

A la Corte Suprema, Ramos llevó un documento bastante particular. Se trata de una declaración extrajucio que habría firmado Moreno sobre su caso. El documento tiene papel membreteado de la Unidad de Investigación Criminal (UID). La entidad, que funciona como una especie de CTI para la defensa y que actúa en varios casos en los que intervino Moreno como litigante, interrogó a los abogados pedidos en extradición. Ambos negaron que en este caso hubieran existido pagos para cambiar el rumbo del proceso ante la corte.

Moreno aseguró que el único dinero que recibió del exsenador Ramos fueron los 200 millones de pesos correspondientes a sus honorarios como abogado, los cuales se pagaron con una primera entrega de 100 millones en efectivo y dos cheques posteriores de 50 cada uno.

Entrevista Gustavo Moreno by Semana on Scribd

Dijo además que, según él, Pinilla ni siquiera supo cuánto cobró en ese caso y que Ramos "no tuvo injerencia en la elaboración, diseño o lanzamiento" de sus libros, cuyas facturas la tiene a disposición de las autoridades. (Ver las declaraciones de Moreno y Pinilla)

Por su parte, el abogado Pinilla explicó que recibió 40 millones de pesos de honorarios por el caso, pago que fue dividido en tres entregas de 10 millones en efectivo y una por cheque. Contrario a lo que da a entender en las grabaciones de la DEA dice no haber recibido propuesta ilegal alguna por parte del exgobernador.

En el momento en el que se le preguntó el motivo por el que había nombrado a Luis Alfredo Ramos en sus conversaciones con el exgobernador Lyons, Pinilla afirmó que se refirió únicamente a la estrategia jurídica que consistió en denunciar por falso testimonio y fraude procesal a los denunciantes en contra el exgobernador. "La idea era no esperar hasta los alegatos de clausura para tildarlos de falso testimonio sino que fuera la misma Fiscalía la que así lo considerara", explicó.

Pinilla agrega que recibió en un momento el caso de Ramos y que sus honorarios fueron de 20 millones de pesos, de los cuales 10 millones le pagaron en cheque y 10 antes de los alegatos de conclusión. Agrega que en ese entonces Moreno le dijo que el caso de Ramos era muy importante y por eso iban a asumirlos a un costo bajo. Y asegura que Ramos es un "hombre honesto y muy precavido".

Ramos quedó en libertad en noviembre del 2016 por vencimiento de términos y varios de los testigos principales del caso fueron condenados por falso testimonio.En un comunicado de prensa hace una semana el ex gobernador aseguró que no tenía ninguna relación con los magistrados de la Corte Suprema y que nunca había sido "extorsionado o presionado" para obtener un resultado ilegal en su proceso. Sobre Leonidas Bustos dijo que fue él precisamente quien avaló su detención preventiva que lo tuvo tras las rejas y que le negó dos veces el recurso en el que pedía su libertad.

Sugerimos: El pedido de Luis Alfredo Ramos al fiscal general

El ex gobernador estuvo cerca de una hora en la Corte Suprema y se reunió allí con los magistrados de la sala penal. Aunque los juristas lo escucharon, también fueron claros en decirle que él no tiene fuero para este caso frente a ellos y que por eso la información que existe en su contra sería envida a la Fiscalía. Los hechos por los cuales ha sido mencionado ocurrieron cuando ya no tenía fuero de parlamentario. Su último periodo de senador lo terminó en el año 2006 y doce meses después se lanzó a la gobernación de Antioquia, cargo para el cual resultó elegido.

Ramos ha tenido que salir a dar estas explicaciones por cuenta de la conversación que tuvo Leonardo Pinilla con Alejandro Lyons. “Yo me acuerdo, yo cobré, y ahí fue cuando él y yo nos paramos, cuando cobramos lo de Luis Alfredo, ya que después la estrategia se organizó esa vaina, pero cuánto no nos gastamos, por lo menos mil barras sacando todo ese asunto”, habría dicho el abogado al ex gobernador, según revelaron las transcripciones publicadas por Caracol Radio. Allí, Leonardo Pinilla -mejor conocido como Porcino- habla de una suma de mil millones de pesos entregados por Ramos, de los cuales tendría conocimiento por haber sido abogado suplente del caso.

Puede leer: Se levanta la reserva de los procesos contra Ramos, Andrade y Besaile

La declaración de Moreno y Pinilla no tiene un valor definitivo, pero es un elemento material probatorio que Ramos podrá utilizar a su favor en caso de ser llamado por a justicia. Moreno ha dejado claro que hablará y ya dio sus primeras declaraciones a la Corte Suprema la semana pasada. Lo poco que dijo dejó temblando a más de uno.