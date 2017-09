Fernando Gaviria, el colombiano que quiere destronar al rey Peter Sagan

Diez veces ha cruzado la meta con los brazos en alto en la presente temporada. Fernando Gaviria, el cliclista colombiano al que llaman el misil, ganó dos etapas de la Vuelta a San Juan (Argentina), una etapa de la Vuelta al Algarve (Portugal), una en la Tirreno-Adriático (Italia), cuatro etapas del Giro de Italia, una de la Vuelta a Gran Bretaña y la clásica de Flandes. Pero el nacido en La Ceja (Antioquia) busca alzar los brazos por undécima vez. Si lo hace este domingo en Bergen (Noruega) le significaría bañarse en oro en el Mundial de Ciclismo. A los 23 años, sueña con ser el más rápido del planeta sobre una bicicleta.

No tiene el rótulo de favorito, al menos para la prensa especializada. Pero Fernando Gaviria ha ilusionado a Colombia con tener la camiseta arcoíris. No solo por su palmarés, sino porque el país estará representado con sus mejores pedalistas, un auténtico dream team en el que figuras como Nairo Quintana y Rigoberto Urán dejaron a un lado aspiraciones personales y aceptaron ponerse el traje de gregarios para intentar conducir a Gaviria a lo más alto del podio.

Así se preparan los nuestros

Este domingo, a partir de las 3:00 am (hora colombiana) se disputará la prueba de fondo de la categoría élite del Mundial de Noruega. Un recorrido de 267 kilómetros en la que finalizará con un circuito en Bergen de once vueltas, tramo en el que los pedalistas enfrentarán una cuesta de 1,5 kilómetros con una inclinación del 7%. La tendrán que subir en once oportunidades.

El recorrido favorece más a los embaladores, o sprinters, como Fernando Gaviria. Por eso es el líder de la selección Colombia en Noruega, y los consumados escaladores, como Nairo o Rigo, serán los encargados de llevar al antioqueño hasta los últimos metros de la carrera, para que allí defina junto a los mejores embaladores del planeta.

Gaviria, sin embargo, no la tendrá fácil para el sueño de mundial. En principio tendrá que derrotar al actual campeón del mundo, el eslovaco Peter Sagan, quien desde el mundial de Richmond (Inglaterra), en el 2015, no se ha quitado la medalla de oro. El año pasado también se coronó campeón mundial en Doha (Catar), y su principal objetivo del año ha sido el mundial de Bergen. Si cruza la meta de primero, Sagan pasará a la historia como el único ciclista en coronarse campeón en tres veces años consecutivos.

Gaviria ya le ganó a Sagan este año. Fue en le sexta etapa de la Tirreno Adriático en la que el colombiano en un embalaje de película. Ese día varias leyendas calificaron al colombiano, precisamente, como el sucesor de Sagan, quien ya es una leyenda del ciclismo.

Pero los llamados a amargarle la fiesta a Sagan son los franceses Alaphilippe, Gallopin, los belgas Van Avermaet, Gilbert, los italianos Trentin y Moscon, y el holandés Tom Dumoulin, ganador de la contrarreloj individual y recordado por imponerse a Nairo Quintana en el Giro de Italia. Los noruegos Boasson Hagen y Kristoff, quieren coronarse campeones en su casa.

Gaviria, a diferencia del común denominador de los grandes pedalistas colombianos, no es un buen escalador. Esa es la circunstancia que ha hecho que la prensa especializada no le dé mayor favoritismo. La cuesta que los corredores deben subir en doce oportunidades serán la prueba de fuego para el antioqueño. Si logra llegar encabezando el pelotón tendría las mejores oportunidades para quedar campeón.

La estrategia de las selecciones, además, estará determinada por las condiciones climáticas. Bergen es una ciudad donde llueve 20 días al mes, y las predicciones para este domingo apuntan a que habrá precipitaciones. Ahí la cosa cambiará para todos.

Santiago Botero en 2002, en la categoría elite (contrarreloj individual) y Fabio Duarte, en 2008, en la categoría sub 23, han sido los únicos campeones mundiales de ruta que ha tenido Colombia. Fernando Gaviria fue campeón de pista en el 2015, y ahora es la principal carta del país para volver al podio de un mundial de ciclismo.