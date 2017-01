“Algunos pocos enlodaron la protesta”: Natalia Parra

Lo que se vivió a las afueras de la plaza de toros con la reapertura de la Santamaría el domingo en la tarde dejó a todo el mundo inconforme. Los taurinos se sintieron amenazados por quienes promueven los derechos de los animales; la Policía registró 30 personas heridas, entre ellos cinco auxiliares. A eso se suma que un sector de los animalistas salió a descalificar la violencia en contra de los taurinos.

Una de esas personas es Natalia Parra, reconocida activista que reivindica los derechos de los animales y está en contra de las corridas de toros al considerarlas una tortura. Ella fue una de las organizadoras de la protesta y salió a cuestionar la violencia que generaron algunos animalistas, quienes desataron su furia lanzando piedras contra los taurinos. Natalia habló con Semana.com para explicar lo ocurrido.

Semana.com: ¿Qué pasó este domingo en la plaza de toros?

Natalia Parra: Acudimos miles de ciudadanos para manifestarnos por una actividad que ya la sociedad entendía como superada. (...) Sucedió que unas personas específicas no asistieron con la idea de la reivindicación animalista, pero sí enlodaron la protesta.

Semana.com: ¿Quiénes están detrás de las agresiones?

N. P.: Tristemente no los tenemos identificados. Son personas que no habíamos visto antes, no sabemos su origen. No descartamos que pueda ser gente que se identifique con la causa pero cuyo método puede no ser el más adecuado. Tampoco descartamos que puedan venir de aquellos a quienes les convenía que esto pudiera salir mal.

Semana.com: ¿Y quién es el responsable?

N. P.: Yo creo que el responsable es nuestro ámbito cultural. Un país que viene basándose en la violencia entre seres humanos y que algunos creemos superándolo con el proceso de paz, pero que siguen evidenciándose en las corridas de toros que es la tortura a un ser sintiente. (...) Ahí lo que hay que entender es la forma de comportarnos con los otros. Algunos no entienden que esta es una causa pacífica.



Semana.com: ¿La violencia terminó por descalificar la propuesta animalista?

N. P.: Claro que sí descalifica, pero siempre teniendo presente que el 95 % de quienes fueron a la manifestación lo hicieron de manera pacífica. Estas personas que llegaron a generar estas tensiones y que fueron agresivos también fueron tratados de una forma violenta. La Policía no supo reaccionar y eso hizo que el tema se agrandara. La Policía subió muchachos a los camiones y tenemos videos de cómo los golpean, y eso enardece más. También llegaron taurinos haciendo ademanes para provocarlos.

Semana.com: ¿Cómo tienen que protestar los animalistas?

N. P.: Aunque en el mundo se ve que las protestas tienen a subirse un poco de tono, los animalistas somos del corte de Gandhi, de hecho, somos vegetarianos, pero nuestra posición es que la manifestación tiene que ser muy simbólica, masiva y esos cambios se generan a partir de la no violencia. Nos gusta esa frase de Gandhi que dice: “La cima de la valentía es la no violencia”.



Semana.com: ¿Qué va a pasar en el resto de la temporada?

N. P.: Esto no puede inducir a que la movilización pare. Por el contrario, tenemos que ir a demostrar que se puede hacer manifestación completamente pacífica. El siguiente domingo vamos a hacer una actividad académica lectura de libros cerca a la plaza.

Semana.com: ¿Por qué tomó auge el tema animalista en el país?

N. P.: La cultura y la moralidad de los pueblos cambia con el tiempo. Lo que en alguna época podría parecer ético deja de serlo. (...) Nuestra sociedad está entendiendo que hay cosas que no están bien y ya está pasando en la forma que nos relacionamos con los animales. La sociedad va entendiendo que si bien ellos son diferentes, también son sujetos de otra vida y que la gran mayoría de animales son seres sintientes.