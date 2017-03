“Durante la campaña de Zuluaga no supe de aportes de Odebrecht”

Daniel García Arizabaleta es uno de los personajes clave del escándalo de Odebrecht. El exdirector de Invias fue el enlace para cuadrar la reunión en Brasil entre el publicista Duda Mendoça y Óscar Iván Zuluaga. También fue asesor de la compañía brasileña y hasta hace unos días se desempeñó como el coordinador político del Centro Democrático.



Por cuenta de esa posición, las autoridades consideran que García puede aportar una verdad importante al capítulo de la relación de Odebrecht con la campaña de Zuluaga. El Consejo Nacional Electoral lo llamó para que diera allí su versión de los hechos. Aunque en la última oportunidad, García aseguró que prefería guardar silencio hasta tanto no rinda interrogatorio en la Fiscalía, Semana.com conoció su declaración inicial ante ese organismo.

Le recomendamos: El silencio de García Arizabaleta, por Daniel Coronell



García entregó detalles de cómo sin estar contratado en la campaña y tampoco vinculado a Odebrecht terminó mediando para que el publicista Duda Mendoça hiciera la estrategia del candidato presidencial.



Varias personas, dice el texto de la declaración conocida por semana.com, le sugirieron a Óscar Iván Zuluaga que buscara apoyo en publicistas extranjeros, particularmente en Brasil, para que impulsaran la campaña.

“El candidato conocía de una relación laboral que sostuve con la empresa Odebrecht entre el año 2010 y 2013, razón por la cual acordamos que le consultara a la empresa si ellos conocían publicistas del perfil que él estaba buscando. La empresa hizo la consulta y nos comunicaron que podían hacer contacto con el publicista Duda Mendoça”.

Le puede interesar: La encrucijada de García Arizabaleta



De ahí, dice García, se deriva la reunión para conocerse en la ciudad de Sao Paulo. “Luiz Batista es la persona que hace la coordinación de la agenda para que se siente el equipo de campaña de Óscar Iván con el publicista. Luiz Batista es el funcionario de Odebrecht en Colombia y fungió como enlace para esta”, relata.



Daniel García explicó que sus costos de tiquete y alojamiento fueron solventados por la empresa Odebrecht. Confirma que para ese momento no trabajaba ni para la campaña presidencial, ni para Odebrecht. Durante esta época, en cambio, sí trabajaba para la campaña del Centro Democrático al Congreso.



Los reflectores sobre la campaña presidencial de Zuluaga los puso el principio un artículo de la revista brasileña Veja. En una investigación la publicación señaló el supuesto pago de US$ 1,6 millones de Odebrecht al reconocido publicista para que trabajara en la campaña de Zuluaga. García afirmó en su declaración que “durante la campaña de Zuluaga no supe de aportes de Odebrecht”. Aclaró que él no era el director de la campaña y que sus funciones no eran de tipo administrativo.



La Fiscalía en Colombia, por su parte, tiene documentado que el dinero a la campaña habría sido girado en dos partes a través de la empresa off shore Topsail Holding.

También puede ver: Daniel García: la puerta giratoria entre Odebrecht y el Centro Democrático

En su única declaración hasta ahora, García aseguró que la de Brasil no fue la única reunión con el estratega, y que fue llamado a participar en un segundo encuentro en Bogotá, a la que habrían asistido David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos, ya cuando el publicista estaba vinculado formalmente en la campaña.



“Esta reunión se llevó a cabo en Bogotá en un hotel de la 85 abajo de la 11, éste se volvió una especie de centro de operación del publicista donde se tocaron temas específicos de la campaña”, relató.



García Arizabaleta describió que fue invitado a participar de la campaña y que su función era la de “empalmar con la política de las regiones, solo política de regiones”. Por ese trabajo obtuvo una remuneración de 6 millones de pesos.



A finales de esta semana, García tendrá que rendir interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, su llamado nada tendría que ver, por ahora, con los dineros a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El ente investigador aseguró que su citación tiene que ver con lo relacionado al pago de sobornos para la adjudicación de las obras para la Ruta del Sol tramo dos. Esa licitación fue entregada al consorcio del que hacía parte Odebrecht unas semanas después de haber dejado su cargo como director del Invías.



Según lo reveló Daniel Coronell, los registros de la Casa de Nariño muestran que el destituido exdirector del Invías se convirtió en asiduo visitante de la sede presidencial durante el tiempo que se adelantaba la licitación para la concesión de la Ruta del Sol. Varias de sus visitas coinciden con ajustes en los pliegos de condiciones y expedición de adendas de la licitación que le entregó el codiciado tramo 2 de la vía a un grupo liderado por Odebrecht.



“Lo más curioso es que García Arizabaleta empezó a frecuentar más la Casa de Nariño después de ser destituido que cuando era funcionario. Mientras que en el año 2008 fue solo una vez, en 2009 y 2010 registró 43 entradas”, dice Coronell.



La semana pasada su nombre volvió a estar en el radar por cuenta de su presencia en el Congreso, aparentemente en la oficina del senador Álvaro Uribe. En un inicio se dijo que la reunión, a la que no asistió Uribe pues se encuentra incapacitado por una intervención quirúrgica, tenía como fin que García les contara a varios miembros del Centro Democrático qué había dicho en la Fiscalía.



Pero luego del revuelo que generó su presencia, García aclaró que estaba allí para coordinar temas logísticos del partido. Agregó que por cuenta de lo que había sucedido prefería retirarse temporalmente del Centro Democrático hasta que se aclare su situación jurídica.