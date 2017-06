Habla el ejecutivo de Odebrecht que contrató la encuesta Santos 2014

Luis Carlos Batista Filho llegó a Colombia a mediados del año 2010. Su nombre no retunda en los medios de comunicación, sin embargo, en los expedientes judiciales sí ha sido mencionado en el tema que más genera expetactiva de los dineros de la constructora brasileña en Colombia: la supuesta financiación de campañas políticas.

Semana.com tuvo acceso a la declaración entregada el pasado 20 de abril a la magistrada del Consejo Nacional Electoral Ángela Hernández Sandoval, quien lleva la investigación por los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos 2014. En su versión, reconoce que -aunque él solo tenía funciones administrativas- fue el encargado de firmar el contrato para el polémico estudio entre Odebrecht y Sancho BDO.



“En verdad, en la empresa todos los representantes legales tiene el poder de firmar contratos, sea el contrato que sea, entonces Eleuberto Martorelli me solicitó que firmara ese contrato con la empresa Paddington por ser yo el representante legal, claro que verifiqué el contrato, lo leí y conforme le había dicho de facto, era un contrato para adquisición y contratación de pesquisas socioeconómicas y políticas de Colombia”, dijo.

“Él (Martorelli) me dijo que esas pesquisas eran importantes porque era el momento en que nosotros estábamos necesitando conocer mejor y buscando mercado, por el momento en que se encontraba el país, de elecciones y decisiones políticas, era importante para la empresa tener esas informaciones en todos los aspectos: económico, social y político”.

Batista era el representante legal de la constructora Norberto Odebrecht en Colombia. Asegura que solo hasta el año 2016 asume funciones financieras. Por ello, insiste de manera reiterada que desconoce los pormenores de cómo se hace el desembolso del supuesto millón de dólares que la constructora termina pagando a la firma panameña Paddington Ventures Limited por la encuesta.

“Yo firmé el contrato y recibí la pesquisa, la pesquisa fue entregada acá en la oficina y yo la recibí. La pesquisa fue compartida con los directores y utilizada para nuestras planeaciones; el objetivo que Martorelli me había dicho para mí de facto, yo, él, el director comercial de la época, la pesquisa fue recibida, tenía todos los candidatos, uno tenía curiosidad en el momento electoral de conocer las tendencias y en el aspecto económico, conocer detalles del país, era bastante completa y larga. Me acuerdo que eran entre 15 y 20 o más cuadernos; era bastante material”, indicó.

Al respecto, el abogado de la compañía Yezid Arocha también manifestó en su intervención ante este organismo que tuvo oportunidad de ver los resultados del estudio: “Consistía en un innumerable número (SIC) de carpetas que fueron entregadas a la Fiscalía General, quedando copia acá. (…) Realmente no conozco que haya sido financiada la campaña. No podría dar detalles sobre eso porque no estaba dentro de mis atribuciones ni conozco nada sobre ese aspecto, (SIC) de que haya existido financiación. Lo único que conozco es la celebración de un contrato para la realización de una encuesta sobre la situación del país y la situación electoral del país, y lo conozco en virtud de las solicitudes que hizo la Fiscalía (SIC) de que el mencionado les fuera suministrado a ellos”, indicó.



Durante su declaración tomada en la sede de la Constructora Norberto Odebrecht, Batista hace la claridad que Martorelli está en proceso de negociación con la justicia americana, brasileña y colombiana. Y que desconoce el 100 por ciento de toda la información que pueda estar entregando él ante las autoridades. Por ejemplo, dice no tener información sobre el contenido de una declaración de Martorelli con carácter confidencial, que fue entregada a la Fiscalía 80 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y que tiene como asunto: “Pago de Estudio de Opinión a la Empresa Paddington, campaña presidencial de 2014".

“Nosotros dentro del proceso no vimos nada de malo que se firmara con esa empresa; todos los contratos de acá, como este, fueron evaluados por el departamento jurídico y nos garantiza que no hay ningún problema, en base al item iii del numeral 3 denominado Territorio. Alcance del objeto: el contrato se hace con Paddington pero las pesquisas las hizo Sancho y otras empresas que pertenecen a su grupo empresarial, conforme al contrato”, dijo.

El representante legal de la firma en Colombia, asegura que conoce al publicista Luis Peña, quien figura como vicepresidente de Sancho BDO. “Lo conozco como la persona que firma el contrato, las tratativas contractuales fueron con Luis Peña, lo conozco como la persona que hizo el contacto o que tuvo contacto con Martorelli en términos de ese contrato. El primer contacto fue con base a ese trabajo; los vínculos son contractuales. Sin vínculos personales. Conozco la ubicación de su oficina en el edificio Sancho de publicidad, yo estuve con su oficina incluso con lo de la pesquisa y los trámites contractuales; actualmente no tengo ningún contacto con él”, dijo.



Según Batista, normalmente los costos de cada contrato son atribuidos a los directivos. Y como él no estaba en área financiera no puede afirmar de qué manera quedó registrado este contrato dentro de la contabilidad.

El nombre de Batista también fue mencionado por Daniel García Arizabaleta, Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga como el intermediario de la reunión que se realizó el 6 de febrero de 2014 en Brasil. A ella asitieron los protagonistas de la campaña de Zuluaga y el publicista Duda Mendonca. En este caso, el Consejo Nacional Electoral se dispone este martes a decidir si aprueba o no la ponencia del magistrado Carlos Camargo que pide abrir investigación formal contra el líder político del Centro Democrático, por la supuesta financiación de la campaña por parte de Odebrecht.