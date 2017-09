En una calle de Nueva York cuestionan a Gina Parody por no venir a declarar a Colombia

El exconcejal, exdiputado y excandidato a la gobernación del Valle por el Centro Democrático, Cristian Garcés publicó un video en Twitter en el que la exministra de Eduación, Gina Parody, se ve saliendo de una estación del metro en Manhattan. En ella la exfuncionaria le responde a un hombre (no se sabe si es Garcés), que no tiene ningún interrogatorio pendiente en Colombia, después de que este la cuestiona por no haber atendido el llamado de la justicia.



Que Gina Parody esté en Nueva York no sería causa de controversia, si no fuera porque ella y su pareja, la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, fueron involucradas por el Fiscal Néstor Humberto Martínez en la investigación que cursa por el escándalo de Odebrecht en junio de este año.



Desde entonces, las exfuncionarias han sido llamadas a declarar tres veces para explicar su eventual participación en los hechos relacionados con el otrosí por medio del cual se adjudicó la vía Ocaña-Gamarra que se conecta con la Ruta del Sol. Aunque ellas no tienen abierta ninguna investigación penal, ninguna de las tres veces han asistido.

Las redes están agitadas con el video. No en vano, en su momento las exfuncionarias señalaron que están siendo perseguidas por el uribismo, por cuenta de haber pertenecido al gobierno de Juan Manuel Santos y de haber tenido un papel muy activo en la defensa del Sí en el plebiscito. De otra parte, el expresidente Álvaro Uribe y nueve congresistas del Centro Democrático , fueron quienes denunciaron que Cecilia Álvarez habría participado en la adjudicación de la carretera beneficiando así los negocios portuarios de la familia de Parody.

La última citación que se hizo a Cecilia Álvarez y Gina Parody estaba programada para el pasado viernes. Tampoco asistieron.