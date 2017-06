"Parece que la ANI fuera suya": NN a Juan Sebastián Correa

El teléfono incautado a Otto Nicolás Bula y llamadas telefónicas al asesor de la ANI Juan Sebastián Correa, son la base para imputarle a este último cargos por tráfico de influencias, uso de información privilegiada, abuso de la funcion pública, amenazas a testigo y falso testimonio.

En el teléfono de Bula se veían pantallazos de chats que evidenciaban una relación cercana con el senador Bernardo Elías, conversaciones con Luis Fernando Andrade, el expresidente de Odebrecht Eleuberto Antonio Martorelli, y Juan Sebastián Correa. También aparecía Ricardo Fariña, de Afavías, quien buscaba quedarse a través de cesión con el contrato adjudicado a Odebrecht en la adjudicación de Navelena.

Lea: El regaño de la juez a Otto Bula

Las conversaciones de WhatsApp tienen lugar durante las fechas de la adjudicación del otrosí Ocaña-Gamarra (2014-2016) y fechas cercanas a la adjudicación de las obras para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. De la información de los chats queda claro que Bula era el designado por Eleuberto Martorelli para adelantar los contactos políticos con el fin de que Odebrecht saliera triunfante en las adjudicaciones.

"Juan Sebastián Correa, distante de las funciones de la ANI, le suministraba información a Bula para que se beneficiara indebidamente", dijo la Fiscalía al referirse a los chats recuperados en el celular de Bula. En total la Fiscalía entregó 16 chats.

Sugerimos: “Jamás pedí a Bula que entregara dinero a Prieto”: Martorelli

Chat 1:

"Juan ANI: Que esperar, perdieron muchas oportunidades y se puede ir al piso.

NN: Parece que la ANI fuera suya.

Chat 2:

NN: Que Marto (Martorelli) va esta noche, le va a decir que calmado pero no mucho o sino Andrade se la monta y no paga o paga poquito, 280 más 320 mínimo.

Juan ANI: Allá está mirando dar mínimo de obras adicionales 100.

NN: Que 280 tiene que pagarlo porque son obras adicionales.

Juan ANI: no trajeron ninguna propuesta y figueredo estaba cagado de la risa y esperar que le cuente a Andrade a usted.

Que un 3 p hablo pero ya con mensel porque los portugueses ya no quieren.

En Chía son 808.000 solo en construcción, ya está aprobado. El 12 hacen el anuncio. Ya le mando soportes al gordo (Bula).

NN: cuales fueron los contratos

Juan ANI: El del gobierno de (Uribe) fue ruta del Sol. El de este gobierno la adición y el río. Y uno de Samuel Moreno en la alcaldía.

Chat 3:

Juan ANI: Que Andrade dijo que quieren arreglar pero la interventora no. Toca mirar cómo llegar a ella para que deje de ofrecer los 400.

NN: Snaky y Cia se encargue de la interventora.

Juan ANI: Díganle a Otto.

Chat 4:

Juan ANI: Nestor Humberto aprobó la adición cuando era súper ministro.



NN: De dónde saca Uribe eso.



Juan ANI: antes del 20 de enero dan está noticia. Quién sabe que estén diciendo los brasileños en EE. UU.

Chat 5:

NN: Cuándo firman.

Juan ANI: Ya mandaron a Hacienda, suma 500 la primera parte.

NN: No han firmado nada.

Juan ANI: Ya van en última etapa, Hacienda da el aval y firman.

NN: Necesito los datos para que Otto reclame duro.

Chat 6:

NN: Cuáles fueron los contratos.

Juan ANI: El del gobierno de (Uribe) fue ruta del Sol. Que de este gobierno la adición y el río. Y uno de Samuel Moreno en la alcaldía".

También se registraron cerca de 1.000 llamadas desde el 2014 en adelante entre Bula y Correa. En estos años se tramitaron la adición Ocaña-Gamarra y la concesión de Navelena.

Consulte: Juez niega cárcel para Otto Bula

El enlace de la ANI

Desde hace unos meses el nombre de Juan Sebastián Correa había sido mencionado en el episodio de la entrega del millón de dólares que supuestamente le habría dado Bula a un amigo de Roberto Prieto, llamado Andrés Giraldo.

De hecho, el mismo Prieto había contestado que él no tenía que ver con esa reunión presentando en el ambiente al funcionario. “El trámite de la cita fue gestionado por el señor Juan Sebastián Correa, Secretario Privado del Director de la ANI. Testimonio que debe hoy reposar en la Fiscalía. Y no como lo dijo un medio de comunicación que yo le había dado al señor Martorelli el número del celular de Andrés Giraldo para que lo llamara, y que este a su vez llamara a Otto Bula...como raro una vuelta de esas, no le parece?”, le escribió el ex gerente de la campaña de Santos al columnista Mauricio Vargas en una carta en la que respondía a uno de sus artículos.

El fiscal Néstor Humberto Martínez también lo mencionó cuando hizo la rueda de prensa en la que hizo un listado de personajes involucrados en la investigación. “El señor Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI y funcionario de dicha entidad, ha sido vinculado formalmente a la investigación y rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero”, dijo Martínez.

Puede consultar: Odebrecht: este es el mapa de los implicados

Correa se puede convertir en un personaje clave de ese proceso. La Fiscalía le ha seguido la pista pues considera que puede ser la pieza clave para entender la forma cómo se entregó la adjudicación del otrosí y el papel que tenía Otto Bula en la misma.

Hasta la fecha lo que es claro es que Correa sí fue la persona que coordinó la reunión entre Andrés Giraldo y Bula. El funcionario de la ANI tenía un trabajo específico para esa agencia: era el enlace entre la entidad y el Congreso de la república. Por eso, parte de sus labores diarias en los últimos años es manejar la relación con los parlamentarios. El presidente de esa agencia Luis Fernando Andrade aseguró en una entrevista esta semana con la W Radio que después de que la Fiscalía lo vinculó a la investigación, él dejó de trabajar en esa entidad.

La cita la concretó Correa por petición del congresista de Córdoba, Bernardo “el Ñoño” Elías. Bula le entregó a la Fiscalía pantallazos de chats entre Correa y el ‘Ñoño’ en el cual hablaban de temas muy específicos de la adjudicación de la Ruta del Sol y del trámite de los presupuestos en la comisión tercera del Senado. La justicia investiga sí había traslado de información privilegiada entre ambos.

Como ya lo había publicado Semana.com, el Ñoño Elías visitaba la ANI y preguntaba por la adjudicación de ese Otrosí de la vía Ocaña- Gamarra pues argumentaba que tenía un enorme caudal electoral en Norte de Santander. Según datos de la Registraduria, en 2014 obtuvo en ese departamento 3.974 sufragios. Fue el tercero más votado de la región, después de Carlos Hernández y Manuel Guillermo Mora, quienes sacaron alrededor de 30.000 y 20.000 votos, respectivamente.

Le puede interesar: Odebrecht, los caminos conducen al Ñoño Elías

El Ñoño le habría pedido a Correa que le hiciera un puente para que Andrés Giraldo recibiera a Bula. El empresario paisa, en entrevista con Semana.com, reconoció que él no conocía al exsenador cordobés y que había aceptado reunirse con él por solicitud de una persona “muy cercana”. Esa polémica cita es en la que supuestamente Bula le entrega un millón de dólares a Giraldo en una maleta y a la que llega después el gerente de la campaña, Roberto Prieto. En su carta al columnista Mauricio Vargas, Prieto señala que “Juan Sebastián Correa no solo organizó la reunión con el señor Otto Bula sino que estuvo presente, y fue testigo de que no llegó con maletines”.

Puede recordar esta entrevista con Andrés Giraldo: "Otto Bula me dijo que era el dueño del poder político de la Costa"

La versión de Correa a la justicia, hasta el momento, es que esa reunión se dio después de la reelección del presidente Santos. Prieto además agrega en su documento que “Correa en testimonio que también debe reposar en la fiscalía reafirma lo dicho por el señor Giraldo. Incluso es más preciso, nos contó que revisando su agenda la reunión la tiene registrada en abril de 2015, para ser más exactos”.

Giraldo conocía al funcionario de la ANI pues es el hijo de un antiguo compañero de trabajo. “Conozco su familia y su padre. Espero y confío que su actuación a la cual no puedo referirme por ser esta reserva del sumario se encuentre ajustada a los parámetros de su cargo y de la rectitud”, le dijo a este portal Giraldo hace unas semanas.

El Ñoño, por cuenta de esa amistad que era pública y de vieja data, le habría pedido que sirviera de intermediario para llegar a Prieto. A su vez, Correa tenía contacto permanente con el Ñoño debido a su trabajo como enlace entre el Congreso y la ANI.

El funcionario de la ANI hoy es el principal escudo que tiene Prieto para defenderse de las acusaciones que lo señalan como el “hombre de Odebrecht”. El funcionario fue imputado de los delitos de tráfico de influencias y de información privilegiada.

"Cállese y renuncie"

Cuando le mostraron los chats, Juan Sebastián Correa dijo no tener conocimiento de los mismos. "Yo nunca he interactuado con Bula por chat", dijo. A lo que la Fiscalía asegura que "está mintiendo".

Su testimonio será clave para determinar qué políticos frecuentaban la ANI y con qué interés, particularmente respecto a las obras de Odebrecht en la adición Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol.

Sin embargo, durante toda su declaración, Correa negó la relación con Otto Nicolas Bula Bula. Pero, la Fiscalía lo desmiente y relaciona cuatro escenarios en donde Correa aparece con protagonismo: el pago de Odebrecht de 4,6 millones de dólares, las reclamaciones de Odebrecht a la ANI por los sobrecostos, el intento de cesión de Navelena en donde Andrade tenía que vigilar el cumplimiento del contrato y las reuniones organizadas por Correa entre Bula y Giraldo.

"Correa figura en cada uno de estos escenarios cumplimiendo un papel de intermediación para que Odebrecht lograra sus fines ilícitos", dice la Fiscalía.

En la declaración que rindió Harvey José Carrascal, abogado externo de la ANI, a cargo de los conceptos por problemas de sobrecostos en las obras, desmintió la versión de Correa. Indicó que para la época en que iniciaban las demandas arbitrales por el otrosí Ocaña-Gamarra, fue llamado telefónicamente por Correa.

Indica que con sorpresa recibió la llamada en donde -dijo- le quería presentar a un amigo.

Acepta la invitación de almuerzo en el restaurante peruano Rafael, lugar en el que se hicieron presentes Correa y Bula, quienes mostraban entre sí una gran amistad.

Bula manifestó varias veces que quería ser su amigo. Y se retiró previo pago del almuerzo y de una cena para dos la noche siguiente. Cena que asegura Carrascal no aceptó.

Una vez capturan a Bula, Juan Sebastián Correa le dice a Carrascal tuviera mucho cuidado con lo que hablaba, que era mejor que se callara y renunciara a la ANI. Como en efecto ocurrió.

Para la Fiscalía, aunque bien es cierto que Correa no tenía la facultad de tomar decisiones alrededor de la vía Ocaña-Gamarra, su cercanía a Luis a Fernando Andrade fue usada para beneficiar los intereses de Odebrecht. Dice además la Fiscalía que está clara su cercanía a un oscuro personaje como Bula.

Ñoño Elías habría intervenido para cesión de Navelena

La Fiscalía entregó los detalles de cómo Bula pudo intervenir con la Agencia Nacional de Infraestructura para que recibiera a los portugueses de Afavías, a quien se estaba impulsando en el marco de una cesión del contrato de Navelena.

Según la declaración de Otto Bula, le pidió a Bernardo Elías que intercediera para que Andrade que atendiera a los portugueses. El contrato no se terminó cediendo y por el contrario se declaró la caducidad porque no pudieron cumplir con el cierre financiero. Sin embargo, de los chats se desprende que habría sido Bula y el senador Bernardo Elias los que hicieron el contacto con Andrade.

En dos interrogatorios hechos a Luis Fernando Andrade explicó las reuniones, algunas sociales, que tuvo con el senador Bernardo Elías. En una de ellas se encontró con Martorelli. "Le pedí a ñoño Elías que por favor le dijera que se retirara de la reunión y así fue", dijo Andrade.

El presidente de la ANI reconce que fue a través del Ñoño que conoce a Afavías, en una reunión en su apartamento en abril del 2016. Andrade indicó que Navelena le puso en conocimiento el contrato a Otto Bula para la consecución de los portugueses como socios en el proyecto.