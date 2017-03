“No me extraña que al fiscal le pongan la Cruz de Boyacá”: Robledo

El senador Jorge Robledo pidió la renuncia de Néstor Humberto Martínez por sus supuestos conflictos de interés frente a la investigación de Odebrecht. Fiscal ha aclarado que no tiene a su cargo ninguna de las 15 investigaciones.

El enfrentamiento del senador del Polo Democrático Jorge Robledo por los supuestos impedimentos del fiscal Néstor Humberto Martínez en el caso Odebrecht subió de tono.



Robledo lleva más de un mes presentando documentos para probar la presunta cercanía de Martínez con asuntos relacionados al caso Odebrecht, por ejemplo, la asesoría jurídica que prestó en el cuestionado contrato del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol.



Cada vez que Robledo presenta una prueba, Martínez le sale al paso. En su más reciente declaración, el fiscal aseguró que no tiene ninguna de las 15 investigaciones que se desprenden de los sobornos de Odebrecht en Colombia.

Y citando decisiones de la Corte Suprema de Justicia sostiene que "una y otra vez se ha pronunciado con relación a que los impedimentos se deben entender en relación con el funcionario que está a cargo del asunto", por lo que en su caso los señalamientos no están llamados a prosperar.

En esta nuevo capítulo de la confrontación, Robledo asegura que el fiscal contesta con mentiras, descalificaciones, y lo que considera más grave, ocultando la verdad. “En otro país el fiscal Néstor Humberto Martínez hace rato se hubiera caído”.

Por ello, el candidato presidencial del Polo, subió el tono a la pelea, paró de pedirle que se declare impedido para solicitar su renuncia al cargo. “El Fiscal ya ha perdido la confianza del país. Es hasta sospechoso el empecinamiento para no declarase impedido”.



Para el senador del Polo, Martínez no podría estar habilitado para investigar el caso Odebrecht porque los tentáculos de la constructora ya tocaron la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014, y el hoy fiscal -dice- participó en esta. Recordó su militancia en Cambio Radical, partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



“En el resto del mundo los fiscales están acusando a Odebrecht y en Colombia está acusado por Odebrecht”, dijo. Hace unos días Martínez había contestado a esos señalamientos recordando que la Fiscalía colombiana es una de las que más ha logrado desenredar ese entramado en todo América Latina.

"Los resultados saltan a la vista en materia de imputaciones, sindicados privados de la libertad, interrogatorios de indiciados y extinción de dominio de bienes ilícitos, sin ningún tipo de favorecimiento o de omisión por parte de los fiscales de conocimiento", aseguró el Fiscal.



Robledo aclaró que no es un asunto personal contra el fiscal general, sino que hace parte de la batalla contra la corrupción. Dice que en Colombia los fiscales son intocables, y que la única forma para que Martínez abandone la Fiscalía será por una movilización ciudadana.



No es la primera vez que Robledo se atreve a pedir la renuncia de algún alto funcionario del Estado. Cada vez que esto ocurre se produce el efecto contrario. Los funcionarios terminan más atornillados en sus cargos. “No me extraña que le terminen dando la Cruz de Boyacá”, dijo.



Martínez -en cambio- se defiende explicando que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tan solo identificó dos casos de ilicitud penal, cuando Colombia logró poner a andar ya 15 líneas de investigación. En sus comunicados se ha expresado sobre Robledo como "el candidato" dejando ver que sus criticas también hacen parte de la campaña presidencial que se avecina.

En el pasado, Martínez ha desvirtuado algunas de las acusaciones de Robledo, en especial un documento que el senador señalaba como "la prueba reina" del proceso. Martínez calificó ese señalamiento como "una mentira del tamaño de una catedral".

En primer lugar, el fiscal se refirió al caso de Navelena. Robledo había dicho que "en la presentación del proyecto a cargo del Consorcio Navelena SAS, se indica que la asesoría legal e institucional del mismo se encuentra a cargo de la firma Martínez Neira Abogados".

Martínez asegura que "no es cierto que la sociedad Martínez Neira Abogados ni el suscrito hayan asesorado a Navelena en el año 2015, para el otorgamiento de un crédito puente en el Banco Agrario por la suma de 120.000 millones".

El fiscal tiene varios elementos que apuntarían a descartar las acusaciones del senador en ese aspecto. Por un lado, anexó el certificado de la Cámara de Comercio que demuestra que para esa fecha, la oficina de abogados no tenía ni ese nombre ni el objeto social de prestar asesorías. El cambio se hizo el 1 de septiembre de 2014 y el contrato que le adjudican habría sido firmado en 2015.

También rechaza la existencia de un supuesto mail del 23 de julio de 2015 en el que según las acusaciones en su contra se anunciaba un concepto de asesoría a Martínez Neira Abogados, nuevamente un año después de que esa firma no existía con ese nombre. Y agrega que el logo del documento que han presentado como la evidencia de su conflicto de interés tiene el logo de su oficina sobrepuesto, es decir que tampoco corresponde a su papelería. "El fiscal nunca participó en el crédito en cuestión, al punto que no puede existir un solo documento sobre el particular, originado en 2015 por su sociedad familiar, y mucho menos que lleve su firma. De existir sería absolutamente falso".

Robledo a cada respuesta del fiscal le ha sacado una supuesta nueva prueba. Todavía no se sabe qué camino se debe seguir si prospera la solicitud de que se declare impedido. Pero cada vez más voces se suman a Robledo. Mientras tanto, el fiscal ha seguido dando noticias respecto a una investigación que tiene a la alta política en jaque.