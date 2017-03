"Nos tumbaron las elecciones del 2010": Verdes

Este miércoles, tras el tsunami que provocó las revelaciones de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010, y quien en declaraciones a Blu Radio admitió el ingreso de dineros de Odebrecht, la dirigencia de la Alianza Verde, partido que en el 2010 pasó a la segunda vuelta con el candidato Antanas Mockus, emitió un comunicado en el que consideran ilegal la elección del presidente Juan Manuel Santos.

"La declaración de Roberto Prieto confesando la financiación de Odebrech en 2010 a la campaña de Juan Manuel Santos, quien era en ese momento el candidato del gobierno de Alvaro Uribe Vélez, es la aceptación de que a nuestro candidato Verde, Antanas Mockus, le ganaron ilegalmente en la segunda vuelta presidencial".

Consideran que por ese "fraude" no solo deben responder los directos responsables sino también los partidos políticos que respaldaron la candidatura de Santos. "Esperamos que las investigaciones y las sanciones sean concluyentes".

En el comunicado, los dirigentes de este partido independiente coinciden en señalar a los salpicados en el escándalo de Odebrecht como "una clase dirigente corrupta, manipuladora y ventajista. Lo sucedido en 2010 se repitió en 2014, cuando las campañas de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga volvieron a recibir dinero que no declararon en su informe de ingresos, violando flagrantemente las leyes".

Y agregan: "Hoy llamamos a cambiar la historia de Colombia. Solamente cambiando a los mismos que nos han gobernado desde hace 150 años, pasaremos de la inconformidad a las transformaciones. Sería pedirle peras al olmo esperar que los socios de esa política tramposa, resuelvan los problemas del país. Hay que derrotarlos en democracia".

También advierten que con las actuales reglas electorales, "las mañas, la corrupción y el clientelismo", no se evidencian garantías suficientes para las elecciones del 2018. "Es urgente una reforma político electoral".

Así mismo aprovechan para consolidar una coalición contra la corrupción. "Estamos frente a la mejor oportunidad en nuestra historia reciente, para lograr transformaciones. Participemos, unámonos; apoyemos la consulta anticorrupción y cambiemos ésta nuestra amada Colombia".

Santos dispuesto a que se investigue la campaña

El presidente Juan Manuel Santos sorprendió este miércoles cuando admitió responder los interrogantes de la prensa alrededor del escándalo de Odebrecht. En la Casa de Nariño le pidió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, preguntarle al presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, magistrado Alexander Vega (Partido de la U), acerca de la prescripción de los términos para investigar su campaña presidencial del año 2010. Dejó entrever que estaría dispuesto a renunciar a la caducidad para que el tribunal electoral indague las posibles irregularidades que pudieron registrarse hace siete años.

La decisión de Santos tuvo lugar un día después de las declaraciones que entregó Roberto Prieto, entonces gerente de esa campaña, a la emisora Blu Radio, en la que aseguró que más de dos millones de afiches con la publicidad “Santos Presidente” fueron pagados con dineros de la firma brasileña Odebrecht, por un valor total de 400 mil dólares.

“Le dije al ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, dijo Santos.

Sin embargo, el alcance de sus palabras podría reducirse a un “saludo a la bandera”, como se dice en términos políticos. Algunos conceptos jurídicos, como el del especialista en derecho administrativo, Iván Darío Gómez Lee, dicen que la prescripción admite suspensión y puede ser interrumpida natural o civilmente, pero “la caducidad no permite estas modalidades ni hace posible la ampliación de los plazos señalados imperativamente por la ley para el ejercicio de las acciones”.

Lo que evalúa el CNE es la prescripción de la candidatura. Por lo pronto deberá ser ese tribunal, donde actualmente se investigan las campañas de Santos y Óscar Iván Zuluaga, durante la contienda del 2014, el que defina si la petición del Presidente tiene alguna lógica jurídica o solo se trata de una declaración a la galería, con el fin de mermar el impacto que produjo la entrevista de su gerente campaña, y que sacudió el ambiente político.

En esa misma declaración, Santos confirmó que el miércoles el director de la DIAN, Santiago Rojas, le presentó su carta de renuncia luego de las revelaciones de Roberto Prieto, pero no se la aceptó. “Creo en su integridad y no voy a aceptar que renuncie”, dijo el mandatario. Eso sí le pidió colaboración con todas las autoridades para que el funcionario demuestre que no tuvo ninguna responsabilidad en la financiación de los afiches.

"Me acabo de enterar", fue la primera reacción de Santos, en la víspera, tras conocer las revelaciones de su antiguo gerente de campaña relacionadas con los recursos irregulares que habrían entrado en 2010. Calificó el episodio de "bochornoso", aunque señaló que "esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción de su gobierno".

El Centro Democrático y algunas voces de partidos independientes, han sugerido la renuncia del mandatario. Los partidos políticos de la Unidad Nacional han cerrado filas para respaldarlo.