Reabren investigación a contratos del Río Magdalena por escándalo de Odebrecht

A pesar de que la Fiscalía había descartado hechos de corrupción en el contrato para la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena, adjudicado a Odebrecht en el 2014, este viernes el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que la obra vuelve a estar bajo la lupa de la Fiscalía.

Martínez aceptó que él mismo había informado que en ese convenio no fueron hallados vicios de corrupción, no obstante, resaltó que tras escuchar varios testimonios sobre el millonario caso de corrupción, en el que estuvieron involucrados doce países, se identificó que pudieron presentarse irregularidades y por eso se tomó la decisión.

"Ayer se llevó a cabo una ampliación de interrogatorio de una presunto implicado y la próxima semana se llevarán a cabo nuevas diligencias para vincular a nuevas personas", aseguró el jefe del ente investigador.

Martínez no reveló los nombres de quiénes serían los presuntos implicados. No obstante, advirtió que son personas distintas a los que ya fueron judicializados por los contratos de Ruta del Sol, tramo dos: el ex viceministro de Transporte Gabriel García, quien aceptó haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht, y el exsenador liberal Otto Bula, quien es señalado de haber recibido un pago de 4,6 millones de dólares.

Según reveló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht entregó en Colombia coimas por 11 millones de dólares a cambio de salir beneficiada en la adjudicación de contratos de infraestructura. No obstante, la Fiscalía no descarta que se hayan pagado otro tipo de sobornos distintos a los de la constructora brasilera.

“Las diligencias de inspección e interrogatorios continúan; sin embargo, por razones de integridad de la investigación nos reservamos los nombres de las personas que han sido llamados por la Fiscalía”, finalizó Martínez.