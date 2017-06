Odebrecht: la historia detrás de la selfi de Otto Bula y el Ñoño Elías en Europa

Cuando en el mundo comenzaban a retumbar los primeros coletazos de corrupción por el caso de Odebrecht, el exsenador Otto Bula (hoy capturado) y los parlamentarios Bernardo Miguel Elías y José Tous estaban en España tratando de coronar el que sería su último gran negocio.

Los tres viajaron el año pasado a Portugal con la idea de conseguir una empresa con la cual el Consorcio Navelena SAS, de la que hacía parte Odebrecht y Valorcon (de la familia Gerlein), pudiera negociar la cesión del millonario contrato que habían obtenido de Cormagdalena para recuperar la navegabilidad del río más importante de Colombia. Según la versión que dio Bula en la Fiscalía ese habría sido el motivo del viaje.

Puede leer: "Parece que la ANI fuera suya": NN a Juan Sebastián Correa

El escenario en ese momento para el Consorcio Navelena SAS era complejo. Tres años atrás habían ganado la licitación, pero se estaban quedando sin el apoyo de los bancos y no habían podido lograr un cierre financiero dentro de los plazos establecidos, hasta el punto en que terminaron perdiendo el contrato.

De ahí la necesidad que tenían de buscar una empresa para ceder la ejecución de la obra. La única firma interesada hasta los últimos meses fue PowerChina. Pero esto finalmente no se dio. Ya desde 2015 el escándalo de Odebrecht había hecho metástasis en el mundo financiero y todos los bancos comenzaron a darle la espalda a la constructora brasilera.

Le puede interesar: Otto Bula: más cargos y sin negociación a la vista

Para abril de 2017, Cormagdalena tomó la decisión de declarar la caducidad del contrato, lo que le costó al Consorcio Navelena SAS una sanción de 55.328 millones y la obligación de devolución de bienes y maquinarias destinadas al proyecto.

Así se cerraba el capítulo de una frustrada licitación que puso en jaque a uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos años. De este dependía recuperar el transporte de mercancía por el río Magdalena, disminuir costos y evitar el desgaste de las vías.

Sin embargo y gracias a las investigaciones de la Fiscalía, hoy han aparecido nuevas evidencias que revelan todas las maromas que puso en marcha Odebrecht para no perder del todo el contrato calculado en 2,5 billones de pesos.

La semana pasada tuvo lugar una audiencia de imputación de cargos contra el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Juan Sebastián Correa, en la que salieron a la luz más evidencias de las supuestas gestiones que Bula y el senador costeño Bernardo ‘Ñoño’ Elías habrían hecho a favor de Odebrecht.

Allí quedaron al descubierto detalles de otro plan en el que el consorcio en el que participaba Odebrecht habría contratado a Bula para que, con la ayuda del ‘Ñoño’ Elías, salvaran la ejecución de esta obra a través de la consecución de un socio aliado. En este caso las pruebas son pantallazos de chats.

Consulte: Odebrecht: Procuraduría investigará formalmente a exministra Cecilia Álvarez

En el celular del exsenador Bula había una selfie en la que aparecía junto con el ‘Ñoño’ Elías y el representante Eduardo José Tous. Al ser interrogado por la Fiscalía, Bula dijo que trataba de una foto tomada en Barcelona durante el viaje en el que los tres se reunieron con los socios de la firma de Portugal, Afavías.

Para llevar a cabo este propósito, Bula asegura que había firmado un contrato con el consorcio, del que recibió 800 millones de pesos. “Amilton Hideki (representante legal de Ruta del Sol SAS, de la que también hace parte Odebrecht) me contesta que Cárdenas (Ministro de Hacienda) dice que no hay plata y que no pagan nada del saldo del contrato de Navelena”, dijo ante la Fiscalía.

El papel de Bula, según la información recaudada por la Fiscalía, giró en dos sentidos. Uno, conseguir un socio para Navelena SAS y dos, lograr pasar el filtro de Luis Fernando Andrade, director de la ANI, y director encargado Cormagdalena.

Ahora bien, ¿Cuál era el rol del ‘Ñoño’ Elías en toda esta gestión? Según Bula, el congresista costeño era cercano a Luis Fernando Andrade y en tal sentido era clave para hacer la presentación de la empresa extranjera Atavías.

Chats recuperados desde el mes de febrero del 2016 dan cuenta de cómo se programaron al menos dos reuniones con los representantes de Afavías y Andrade. Para el 16 de febrero se habría dado un primer acercamiento en un desayuno.

Andrade fue interrogado por la Fiscalía y negó haber asistido a un desayuno, sin embargo, confirmó la existencia de tres cenas en la casa del senador Bernardo Elías. Una de ellas, en efecto, fue para que se llevara a cabo la presentación de la empresas Atavías.

Esta cita habría sido el 5 de abril. A ella asistieron Ricardo Fariña y Francisco Silva, representantes de la firma portuguesa. Para realizar esta comida y otras invitaciones que convocaba el Ñoño Elías, Bula aseguró ante las autoridades que este último enviaba al chef Anrei López para que les cocinara.

Semana.com intentó comunicarse con Andrade para conocer más detalles del caso, sin embargo, el director de la ANI informó a través de su oficina de prensa que no concederá declaraciones y que es respetuoso de las investigaciones de las autoridades. En su declaración ante la Fiscalía, Andrade rechazó el hecho de que pantallazos de chats que sostuvo con el ‘Ñoño’ Elías aparecieran en el teléfono de Bula. Para él, esto “confirma el indicio que genera la coincidencia de la presentación de Atavías a la ANI, con el contrato que firmó Bula con Navelena”.

Andrade también le dijo a la Fiscalía que no conoce a Bula ni sabe por qué estos pantallazos aparecieron en su celular: ”Me parece una acción detestable que viola mi privacidad y la confianza que tuve en el senador Elías, obvio no la merecía, quería demostrar cómo llegar a mí, no veo otra razón por la cual lo haría”.