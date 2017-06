"Vamos a saldar la deuda del plebiscito con una Constituyente": Ordóñez

El exprocurador Alejandro Ordóñez oficializó su candidatura presidencial 2018 con la inscripcion del movimiento ciudadano La Patria de Pie, en la sede central de la Registraduría Nacional, con el que busca recoger 368.148 mil firmas en su nombre, con plazo hasta el 12 de diciembre, para validar su aspiración de llegar a la Casa de Nariño. Acompañado de reconocidos políticos y líderes conservadores como Mariano Ospina Hernández, hijo del expresidente Mariano Ospina Pérez, del concejal Marco Fidel Suárez, Ángela Hernández, anunció que su fórmula presidencial será el pastor barranquillero miembro del clan político y empresarial Name, David Name Orozco.El exprocurador definió su campaña como una cruzada por la restauración de "nuestra patria" y la "protección" de valores de la familia.Y fue justamente en la inscripción de su comité promotor que anunció que promoverá una Asamblea Nacional Constituyente para "saldar una deuda" que nació el 2 de octubre y que el gobierno no cumplió."Vamos a restaurar la patria", agregóAlejandro Ordóñez presentó al pastor David Name como su representación de la Costa Atlántica y de las "regiones olvidadas del país".Name es familiar del actual senador por el Partido de La U , José David Name, y del empresario barranquillero David Name Terán.En la inscripción del comité, el pastor aseguró que el país está en un momento crítico donde se está perdiendo la democracia y la institucionaldad de las organizaciones del Estado.Frente a la Constituyente y los compromisos que -según él- el gobierno no cumplió después del 2 de octubre, dijo que el constituyente primario fue sustituido por el Congreso.