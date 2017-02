Caso Odebrecht: ¿Otto Bula se retracta?

Una carta enviada por Otto Nicolás Bula Bula al Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido interpretado como una retractación. La semana pasada la Fiscalía había hecho públicas las declaraciones ex senador liberal quien aseguró que un millón de dólares de los sobornos de Odebrecht habrían podido llegar a la campaña Santos, por medio de su gerente Roberto Prieto.

En realidad, la misiva reitera lo que Bula ha dicho desde un inicio. La carta llegó al mediodía de este martes al despacho del presidente del CNE, magistrado Alexander Vega, escrita a mano y firmada por Bula con su número de cédula y su huella dactilar. En esta, el excongresista manifiesta su voluntad y disposición de colaborar con la investigación y de rendir un testimonio en la sede del CNE.

Bula ratifica que sí le entregó cerca de un millón de dólares a Andrés Giraldo, pero aclara que “no le consta” que ese dinero haya terminado en la campaña Santos Presidente 2014. “No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente”, escribió en su misiva.



Aunque la carta se ha entendido como una posible retractación, Bula confirma lo que dijo originalmente: que le dio la plata a Giraldo y que no sabe qué hizo el empresario paisa con este dinero. En la declaración ante la Fiscalía, el ex senador había afirmado que entregó el dinero a Giraldo en un hotel en la 88 con 15 y que después de salir vio entrar al gerente de la campaña, Roberto Prieto.

Puede leer: Esta es la fortuna que Otto Bula amasó en más de tres décadas

La misiva se hizo pública produce solo cinco días después de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, compulsara copias al CNE para que este determinara si en efecto hubo ingreso de dineros de la brasileña Odebrecht a las dos campañas presidenciales que se disputaron la segunda vuelta en las elecciones del 2014.



El manuscrito de Bula fue trasladado a la magistrada Ángela Hernández (P. Conservador) a quien le corresponde la ponencia sobre la campaña de Juan Manuel Santos. El CNE ya hace las averiguaciones logísticas con el Inpec y el Ministerio de Justicia para facilitar el traslado de Bula a la sede de la Registraduría para rendir allí el testimonio.



De otra parte, el magistrado Alexander Vega confirmó que ningún magistrado acompañará al Fiscal General a Brasil, donde se adelantará la cumbre de fiscales del continente para evaluar el caso Odebrecht. Néstor Humberto Martínez, sin embargo, se comprometió con el organismo electoral a trasladar todas las evidencias que se obtengan.



Le recomendamos: La historia desconocida de Otto Bula: el ventilador de Odebrecht



Este martes también se reunió la sala plena del CNE y por unanimidad aceptaron la recusación que el Centro Democrático presentó contra el magistrado Armando Novoa, a quien señalaron de haber prejuzgado el caso de Oscar Iván Zuluaga con algunas declaraciones a los medios de comunicación.



Novoa representa a los Verdes, el Polo e independientes en el CNE, y con esta decisión queda totalmente excluido de las decisiones que se adopten frente a las investigaciones de las dos campañas presidenciales.