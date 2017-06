Panfleto que sería del MRP rechaza atentado en Andino

Entre la lista de sospechosos que tienen las autoridades frente a la autoría del ataque terrorista ocurrido este fin de semana en centro Andino está el autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. El modus operandi con que se ejecutó y varias de las evidencias recogidas en el segundo piso del Centro Comercial, refuerzan esta tesis que sigue en investigación.



En las últimas horas empezó a circular a través de redes sociales un panfleto en nombre del MRP en el cual se rechaza y repudia los actos de “barbarie” ocurridos.

“Repudiamos profundamente ese acto criminal contra personas inocentes, así como rechazamos que se nos quiera vincular a un acto de barbarie, ajeno a nuestras ideas y acciones”, dicen.

El documento lleva la misma identidad visual que panfletos arrojados en anteriores acciones terroristas, como los explosivos detonados en la EPS Cafesalud el año pasado en Bogotá. También conservan la frase “Ni Santos ni Uribe son la opción para el pueblo”.







Panfleto encontrado luego de explosivo detonado en sede de Cafesalud

El comunicado califica lo ocurrido en el centro Andino como un atentado “cobarde”: “Semejante atentado en hora pico, en día de Bogotá despierta, en medio de la celebración comercial del día del padre y asesinando mujeres alevosamente. Es a las claras un acto dirigido a causar destrucción no solo material, también moral, además de confusión y miedo”, dicen.



Los autores se autodenominan como “defensores de la acción, de la resistencia popular contra los actos del mal gobierno y en ese sentido condenamos el sin sentido de actos con una perversa orientación”.

El documento también señala que semejantes actos, en el momento que Santos señala como fin de las FARC, solo justifican la continuación de la contrainsurgencia violenta y generalizada contra todo el pueblo colombiano. Destacan que ya que comienza la campaña electoral “nos quieren imponer como únicas alternativas posibles a Santos o a Uribe en sus nuevas presentaciones electorales”. Estos, dicen, son métodos clásicos de la derecha oscura para conducir a la opinión pública en el sentido que les interesa.

El ataque en el que murieron tres mujeres este sábado en el centro comercial Andino fue -según el escrito- “determinado y orientado a generar un miedo tan irreflexivo como el ataque mismo y por esa vía construir un enemigo que justifique su profundización del estado de sitio legalizado con el nuevo Código de Policía”. Señalan que el miedo está siendo usado como herramienta de las campañas políticas sobrevinientes.

El panfleto termina con un llamado a rechazar, sabotear y negarse a entrar en el juego del miedo para distraer de los evidentes y profundos problemas sociales como los paros de Buenaventura, Chocó, Tumaco, el paro de maestros y todas las expresiones de insurgencia popular que vienen creciendo en el país.

Junto con el MRP la tesis más fuerte de la autoría del ataque en centro Andino gira alrededor del ELN. Este grupo guerrillero, que adelanta un proceso de paz con el Gobierno, emitió a través de su cuenta de Twitter oficial un rechazo a los ataques, y señalaron que “jamás harían acciones contra la población civil”.



Le recomendamos: Pilar Molano, un milagro en medio del terrorismo



Si bien no es posible establecer la veracidad del panfleto, la redacción del mismo guarda similitud con los que el MRP ha dejado cuando ha realizado otras acciones terroristas en la capital. No obstante, más allá de esto, el hecho de producir un comunicado negando cualquier responsabilidad en ese acto salvaje, no es razón suficiente para desligar al MRP de la lista de sospechosos del ataque.

Abundan los ejemplos históricos en donde grupos irregulares han negado en el pasado graves actos terroristas por medio de panfletos o comunicados. Basta recordar que por años las Farc negaron ser los responsables del ataque al club El Nogal. O el ELN de su relación con los hechos de Machuca donde murieron decenas de civiles. En el pasado, como con este panfleto, es común señalar a organismos del Estado o fuerzas oscuras como responsables.

De este panfleto llama la atención que comenzó a circular dos días después de que el ELN expidiera también un comunicado negando cualquier vínculo con el ataque al Andino. Justamente al MRP se le señala de tener relación con ese grupo guerrillero.

En la supuesta comunicación del MRP rechazan este tipo de acciones contra civiles. Sin embargo las bombas que ese grupo ha instalado en los últimos dos años no sólo son actos de terrorismo puro, sino que en varios de esos ataques han resultado civiles inocentes heridos, lo cual es una muestra de cinismo.

Las bombas que instaló el MRP en el pasado es el mismo tipo de explosivo que fue utilizado en el Andino. También las cantidades de explosivos usadas son similares, todas de menos de un kilo. En el Andino se usaron 800 gramos. El modus operandi de este grupo también ha consistido en instalar los explosivos en los baños de los lugares atacados.

Por estas, entre muchas otras razones, es que el MRP hace parte de la lista de principales sospechosos. La publicación de un panfleto no los desliga para nada. De hecho puede ser una simple estrategia para tratar de apartarse de la gravedad del ataque que dejó tres mujeres muertas, entre ellas una ciudadana francesa, y una docena de heridos, lo cual provocó un rechazo nacional e internacional muy fuerte.

Puede leer: MRP: Los desconocidos sospechosos del ataque al Andino