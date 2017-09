Escuche: Los cinco mensajes clave del discurso de papa

El sumo pontífice le entregó al país un discurso muy conmovedor que fue recibido por quienes estaban en la Plaza de Armas en medio de aplausos y euforia. El papa llegó en un carro sencillo acompañado por miles de bogotanos que salieron a las calles para verlo pasar. Llegó en medio de un protocolo estricto que rompió de inmediato. Decenas de niños, algunos con enfermedades graves, lo recibieron en ese camino. Y el abrazo y la simpatía que el papa desplegó por ellos conmovió a quienes estaban presentes o seguían la transmisión por televisión.

En su discurso el papa entregó algunos mensajes fundamentales.

Colombia es un país bendecido por su inmensa riqueza natural

El papa comenzó su discurso con un mensaje ecologista que ratifica el enorme compromiso que tiene con esta causa. “Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras… Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad y al recorrerlo se puede saber que tan inmenso es el señor”, dijo. El papa habló de los Farallones de Cali, del Chocó, del Amazonas, elogió las selvas lluviosas y las playas colombianas… Pero aseguró que más importante que todos esos tesoros es saber que “Colombia es rica por la calidad humana de su gente, personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos”. Ese mensaje ya había sido incluido en el video que envió al país a comienzo de semana. Francisco ha sido el primer jerarca católico en asumir las banderas de la lucha contra el cambio climático, un tema muy controversial en la geopolítica mundial, y de hecho publicó una encíclica papal sobre ese asunto.

Foto: Papa Francisco rompe protocolo y saluda a las personas en la Plaza de Armas. Guillermo Torres// SEMANA.

2. El proceso de paz para él es histórico

El sumo pontífice elogió los esfuerzos para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos a la reconciliación. Para él, en el último año se ha avanzado de modo particular. Aseguró que "no queremos que cualquier tipo de violencia restrinja y anule ni una vida más". Y emocionó a los asistentes cuando dijo "quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso". El papa aseguró que se ha pasado mucho tiempo en el odio y la venganza y que la soledad de estar siempre enfrentados ya se cuenta por décadas y huele a cien años. "Están presentes en mis oraciones rezo por el pasado, por el presente y por el futuro de Colombia".

Foto: Papa Francisco y Juan Manuel Santos caminan hacia la entrada de la Presidencia de la República para ofrecer discurso. Guillermo Torres// SEMANA.

3. La tarea que viene es difícil

El sumo pontífice destacó el esfuerzo que ha tenido el país en construir el camino hacia el posconflicto. “Los pasos dados hacen retomar la esperanza y confirman que la búsqueda de la paz es una tarea que no da tregua”, dijo. Luego, hizo algunas sugerencias sobre la forma cómo se debe construir ese futuro. Explicó que el lema del país dice “libertad y orden”, y dijo que esto debería ser un recordatorio de que la sociedad no debe regirse sobre la ley del más fuerte, sino sobre el poder de la ley en si misma. “Se necesitan leyes justas que no nazcan de la exigencia de ordenar la sociedad, sino de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia”. El sumo pontifice también pidió "no decaer en el esfuerzo por construir la unidad de la nación y, a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro".

Foto: Miles de personas se concentran en la Plaza de Bolívar para la llegada del papa Francisco. Foto: Daniel Reina// SEMANA.

4.El papa recordó que la principal lucha debe ser por superar la inequidad.

El sumo pontífice recordó que existe "una enfermedad que vuelve frágil e indigna la sociedad: la inequidad, la raíz de los males sociales”. Luego, pidió centrar la mirada en los marginados y arrinconados. “Todos somos necesarios para la sociedad… Ahí radica la grandeza de un país en que todos tienen cabida.. Todos somos importantes”. Recordó que en la vida a veces hay que romper los planes y los protocolos para atender las necesidades de quienes so más debiles como lo hizo él cuando llegó a la Plaza de Armas. "Escuchen a los que sufren. Mírenlos a los ojos y déjense interrogar por los rostros surcados de dolor y sus manos suplicantes. En ellos aprenderán verdaderas lecciones de vida, humanidad y de dignidad.. ellos si comprenden las palabras del que murió en la cruz", dijo.

Foto: Fonseca fue el encargado de homenajear al papa Francisco a su llegada a la Plaza de Armas y cantó el Himno de Colombia y el Pontificio. Foto: Guillermo Torres// SEMANA.

5. Reivindico el rol de la mujer y la familia

Al final de su discurso, el papa reivindico el rol de la mujer en la sociedad: "su aporte, su talento, su ser madre en sus múltiples tareas". Hizo un llamado para recuperar los valores de la familia y para que la unidad puedan reinar en los hogares colombianos. “No podemos dejar de destacar la importancia de la familia, soñada por Dios como el fruto del amor de los esposos, lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros”.