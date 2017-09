De papamóvil a batimóvil: la historia de la periodista que le cambió el nombre al carro de Francisco

“Esa es Castalia”: así recibió la noticia la productora de TVN Noticias, Sabrina Bacal, de que un video de su reportera Castalia Pascual se había vuelto viral. Y no era para menos. En medio de una transmisión en directo sobre la llegada del papa Francisco a Bogotá, la periodista dijo que su santidad se movilizaría en el carro de Batman.

“Esta es la avenida nacional por donde se espera que pase el papa Francisco en su batimóvil… papamóvil”, dijo por error mientras contaba el protocolo de seguridad del sumo pontífice en la capital colombiana. Las redes sociales reventaron en chistes y el video sigue contando millones de vistas.

Castalia lo tomó con humor y publicó en su Twitter: “cuando el frío te ataca y te imaginas a su santidad Francisco en un batimóvil. Es bueno reírse hasta de uno mismo”. Pero a pesar de que en el canal no la regañaron y, por el contrario, le dijeron que lo había manejado muy bien, ella afirma que el batimóvil marcó un antes y un después.

“Me había pasado tres semanas estudiando para cubrir la llegada del papa a Colombia. Preparándome para estar bien pulidita. ¡Y me pasa eso!”, le contó a Semana.com.

Confiesa que en un momento llegó a abrumarse por todos los memes que salieron en todo América Latina, pues le dieron nervios de que el papa tomara su equivocación como un irrespeto. Incluso le pidió a un arzobispo que le diera un mensaje al sumo pontífice: “que mil disculpas, que jamás fue mi intención”.

Pero esta no es la primera vez que Castalia se quedó helada cubriendo temas del papa Francisco. En 2015, cuando se desempeñaba como jefa de prensa del presidente panameño Juan Carlos Varela, estuvo una semana en Roma preparando la reunión presidencial con el Santo Padre.

El día de la visita oficial, los periodistas querían saludar a Francisco y cuál sería la sorpresa de Castalia cuando el papa preguntó por la jefa de comunicaciones del presidente Varela.

“Yo me quedé congelada. El papa me agarró la mano y me dijo‘¿cuál es tu nombre?’. Y yo le dije ‘papa, se me olvidó mi nombre. Por primera vez en la vida me quedo sin palabras, no sé qué decirle’. El papa se murió de la risa”, le contó a Semana.com.

Castalia se define con una palabra: auténtica. Pero habría que añadirle también polifacética.

Nació en Penonomé, al interior de Panamá, en el seno de una familia humilde, su padre es obrero y su madre, enfermera.

A los 19 años se fue a la capital a estudiar publicidad en la Universidad de Panamá. Pero en admisiones se equivocaron de matrícula. “¡Y por error fui a dar a periodismo!”, explica entre risas.

Decidió quedarse estudiando comunicación y comenzó a trabajar en Radiohogar, una pequeña emisora jesuita, “y por eso mi cercanía con la Iglesia”. Y añade: “incluso fui por varios años la secretaria de la Sociedad de Comunicadores Católicos de Panamá”.

Pero Castalia ha ido mucho más lejos. En los años noventa manejó los temas de conflicto armado en la emisora RPC Radio, que la enviaba por varias semanas a la provincia del Darién, en la frontera con Colombia. Así, cubrió ataques de paramilitares en zonas indígenas panameñas, y los secuestros de dos campesinos, un universitario y dos extranjeros a manos de la guerrilla de las Farc.

Le ofrecieron saltar a la televisión, y durante 10 años cubrió orden público y conflicto durante en RPC TV. Allí publicó el drama humano de los desplazados colombianos que llegaban a Panamá huyendo de la guerra.

“El Darién ha sido muy golpeado por el conflicto colombiano, es la provincia menos desarrollada de Panamá. Con el proceso de paz las cosas han cambiado. Por eso lo bueno que pase en Colombia es muy bueno para el Darién”, afirma.

Además, fue corresponsal de CNN en español y jefa de prensa de la Cumbre de las Américas en Ciudad de Panamá.

Aunque Castalia tiene algo claro: su pasión es el periodismo de investigación. Fue jefa de la unidad investigativa en TVN, donde publicó reportajes sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado, por los que ha recibido 11 premios nacionales de prensa.

Actualmente dirige y presenta el programa de entrevistas Noticias Am en TVN Móvil desde las 5:50 a las 9 de la mañana, y también el programa radial 2 para la 1 en TVN Radio. Por eso sostiene que hoy en día su fuerte son las entrevistas.

“Mi vida es un contraste”, le dijo a este portal. Y es que, como si fuera poco, la reportera panameña es cantante. Por tres años hizo parte del grupo de rock Destino Incierto, y recientemente participó con su hijo Gabriel Antonio en el show Quieren Oírlos Cantar.

Pero confiesa que a Gabriel, de 10 años y que estudia en un colegio jesuita, no le gusta la fama de su madre pues dice que no tienen privacidad.

Y lo más seguro es que con su reciente lapsus en Bogotá, la ‘Batichica’, como la bautizaron varios internautas, multiplique su fama y, sobre todo, siga sorprendiendo en los próximos años tanto en Panamá como en América Latina.