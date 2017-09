Lea y vea el discurso del papa Francisco en Bogotá miércoles, 6 de septiembre

Primeras palabras del papa Francisco en Colombia: llegada a la Nunciatura

Muchas gracias, por la alegría que tienen, muchas gracias por el esfuerzo que han hecho, muchas gracias por el camino que se han animado a realizar, y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. ¡Sigan adelante! ¡Sigan adelante, así! No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, ¡sigan así!

Puede leer: La bendición de Francisco



Y ahora les voy a dar una bendición a todos, le vamos a rezar a la Virgen, nuestra Madre, para que nos bendiga.



Ave María…



[Después de los cantos]



Muchas gracias por la valentía y por el coraje, no se dejen robar la alegría ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?



[Los chicos: ¡La alegría!]



Que nadie se las robe, que nadie los engañe, no se dejen robar la esperanza, ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?



[Los chicos: ¡La esperanza!]



La alegría y la esperanza. Todos!



[Chicos: ¡La alegría y la esperanza!]



¿Y les puedo pedir un favor? que recen por mí, ¿lo van a hacer?



[¡Si!]



Que Dios los bendiga. Y gracias porque es muy lindo. Gracias.

Vea el video