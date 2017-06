Paro en Buenaventura llega a su fin

Después de más de 20 días de paro en el puerto más importante de Colombia, los líderes de Buenaventura y el Gobierno llegaron a un acuerdo. El documento final fue fruto de una reunión de 40 horas en las que que se discutieron los puntos críticos que dieron origen a las manifestaciones.

Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, el gobierno nacional destinará aproximadamente 1.5 billones de pesos para obras en el puerto durante el tiempo que resta del actual mandato, que finaliza el 7 de agosto del año entrante.

El sacerdote Jhon Reina, vocero de los promotores del paro, le aseguró a este portal que el dinero estará distribuido así:

Vivienda $165.000 millones de pesos.

Salud $85.000 millones de pesos.

Empleo y productividad $53.000 millones de pesos.

Agua y saneamiento $251.000 millones de pesos.

Educación $170.000 millones de pesos.

Energía $30.000 millones de pesos.

Justicia $62.000 millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio del Interior anunció que será presentado en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años “que beneficie al distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. Este será presentado con mensaje de urgencia”. Así las cosas, en el proyecto de ley se establecerán los programas y las fuentes de financiación de los 8 billones que se comprometerían, según informó el sacerdote Reina.

Aunque no se sabe por el momento cuál será el contenido de los programas, el Gobierno aseguró que habrá mejoras significativas en calidad en la atención en los servicios de baja, mediana y alta complejidad en temas de salud. Hay que recordar que Buenaventura no tiene un hospital de tercer nivel, ni siquiera uno de segundo nivel, el más importante es el Hospital Luis Ablanque de La Plata, el cual no tiene la capacidad para atender a toda la población.

Otra de las promesas que permitiría saldar una deuda histórica con el puerto es el acceso a agua potable y saneamiento básico en un cien por ciento de cobertura de la población de Buenaventura. “No tenemos agua potable en nuestras casas como en el mundo moderno, no, a nosotros nos toca luchar para tener agua”, explica un bonaverense. Y es que a pesar de la riqueza hídrica con la que cuenta el puerto, el agua llega de forma intermitente en la actualidad. Tal como explica el Departamento de Planeación Nacional (DPN), Buenaventura tiene un 60% de cobertura de alcantarillado, lo que traduce en un 76% de cobertura de acueducto urbano, con una continuidad de 9,8 horas cada dos días. Se espera que esta problemática se solucione tal como lo prometió el Gobierno en el acuerdo.

Se estima que el paro dejó pérdidas económicas por unos 300.000 millones de pesos (unos 103 millones de dólares).

