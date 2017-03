“Estamos mamados de que nos acusen de presionar al Gobierno por puestos”: Conservadores

Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, dice que todos los partidos políticos buscan representación en los gobiernos, por lo que pide acabar con el estigma que golpea a los conservadores. Confiesa que no será fácil declararse en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos.

El pasado miércoles, el Directorio Nacional Conservador se reunió en Bogotá con la expectativa de fijar una posición frente al gobierno de Juan Manuel Santos. A pesar de que los ‘godos’ han apoyado el proceso de paz y han participado de la Unidad Nacional desde el 2010, varios dirigentes, como Marta Lucía Ramírez por ejemplo, han exigido a los congresistas del partido declararse en oposición. Pero la expectación se convirtió en decepción porque no hubo decisión. Por el contrario, el dilema se prolonga, pues desde hace tres años los azules andan divididos entre santistas y los que se identifican con el uribismo.

Semana.com habló con el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, quien hizo una radiografía de lo que sucede de puertas para adentro del partido, y los cálculos que hacen tienen para el juego electoral del 2018.

-Semana.com: Tuvieron una larga reunión para decidir si se iban o no de la Unidad Nacional, ¿por qué no tomaron una decisión?

-Hernán Andrade: Porque es una decisión trascendental que amerita una amplia discusión. Estuvimos cuatro horas debatiendo el pasado miércoles pero la petición central es la de oír a las dos bancadas (Senado y Cámara) y por eso lo vamos a hacer. Además es una discusión de fondo en la que el partido está metido con la paz y eso cuenta en la decisión final. Pero para resumir, convocaremos a una nueva reunión para definir.

-Semana.com: Hay sectores del partido que piden pasar a la oposición, pero continuar con el respaldo a la implementación de los acuerdos. ¿Eso es posible?

H.A.: Sí. Sería manteniendo el respaldo a todo lo que tenga que ver la paz. Esa es una opción, es decir permanecer en muchas políticas del Gobierno para terminar los conflictos pero haciendo observaciones concretas sobre algunos puntos en los que no estemos de acuerdo. Repito, en esta semana habrá definiciones.

Semana.com: ¿Son conscientes de que si se retiran de la Unidad Nacional no tendrían la presidencia del Congreso en la última legislatura?

H.A.: Claro, eso cuenta porque perderíamos esa dignidad. No tendríamos participación en ninguna dignidad porque también, por los acuerdos, nos correspondería la vicepresidencia de la Cámara. Ese es uno de los factores que se deben analizar.

Semana.com: A los conservadores los acusan de presionar al Gobierno con burocracia y que por eso siempre amenazan con salirse de la bancada santista. ¿Eso es cierto?

H.A.: Estamos mamados de que nos acusen de que presionamos al Gobierno a cambio de puestos. Todos los gobiernos buscan el poder político y todos los partidos quieren una participación en los gobiernos. Al conservatismo lo acusan a toda hora de presionar al Gobierno y eso es mentira. Por eso estamos cansados de la estigmatización.

Semana.com: Pero el conservatismo no tiene esa participación política…

H.A.: El presidente Santos tiene un manejo político que no es conveniente porque vincula personas a su Gobierno como si fueran de los partidos, pero nunca ha consultado lo que piensan las direcciones de los mismos. El presidente Santos no se distingue por tener un estilo de Gobierno claro y la historia definirá si eso era correcto.

Semana.com: Ustedes estuvieron despidiendo a Germán Vargas Lleras y a los pocos días reunidos con Óscar Naranjo. ¿A rey muerto rey puesto?

H.A.: No. Fue normal porque Vargas Lleras fue nuestro compañero y ejerció a cabalidad sus funciones. Lo acompañamos y eso no significa nada raro. Y lo del general Naranjo fue cortesía porque además hay muchos temas de seguridad que nos preocupan y por eso nos reunimos con él. Que quede claro eso no debe generar suspicacias.

Semana.com: ¿En medio de la división que existe en el partido, irán con candidato presidencial para el 2018?

H.A.: Con toda la certeza le puedo asegurar que el conservatismo tendrá candidato presidencial para el 2018. Para eso se fijarán las reglas pero eso es otro tema que se tocará más adelante.