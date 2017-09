Liberales: ¿se liberan de Viviane Morales?

Viviane Morales siempre ha parecido un ‘bicho raro‘ dentro del Partido Liberal. Allí llegó más por acuerdos políticos que por verdadera identidad, pues se dio a conocer como representante a la Cámara por la Unión Cristiana. Como fórmula al Congreso de Alfonso Gómez Méndez en 1994, se fue acercando al Liberalismo, y sin ser del trapo rojo fue de las congresistas que apoyó el gobierno de Ernesto Samper. Cuatro años después ya era codirectora del partido, y desde 1998 el país la identifica como liberal, pero solo en el color político.

Tras ser la primera mujer al frente de la Fiscalía General, Viviane regresó a la política y fue una candidata del Partido Liberal en el Senado, donde obtuvieron 17 curules. Una de ellos fue gracias a los votos cristianos, y de opinión, que esta abogada le ha endosado al partido, algunas veces más, otras menos: 54.000 en el 2014.

Se posesionó y su principal causa la empezó a distanciar del partido. Recogió casi dos millones de firmas para impulsar un referendo que restringiera la adopción a las parejas heterosexuales. Aunque sus demás compañeros de bancada la respetaron, los puso en una situación comprometida. Su cruzada, a la postre, terminó siendo apoyada por el ala más conservadora del Congreso: el uribismo y el Partido Conservador.

Viviane Morales siempre votó a favor de los proyectos sobre la paz, pero nunca los pupitreó. Cuando criticó el proceso no dudó en hacerlo, y frente al Gobierno de Juan Manuel Santos algunas veces lo respaldó, otras lo cuestionó. En todo caso la senadora pareciera a veces un elemento incómodo para los liberales, incondicionales con el presidente.

Ahora, en su condición de precandidata, las cosas han cambiado. Desde que presentó su aspiración, con un mensaje alrededor de recuperar los valores de la familia, su propio partido se la ha puesto cuesta arriba.

El primero en ponerle banderillas a su candidatura fue Humberto de la Calle. El día en que anunció su aspiración presidencial pidió que quienes participaran en una consulta liberal se comprometieran con los principios filosóficos del partido. Morales fue la primera en cuestionar el ADN liberal del exjefe negociador. Desde entonces se empezó a calentar la campaña liberal.

Hace dos semanas De la Calle condicionó su permanencia en el Partido Liberal a que la consulta no se hiciera en marzo sino en noviembre, y presionó al partido a que todos los precandidatos firmaran un manifiesto comprometiéndose a defender las tesis liberales.

Pero quien le puso una bomba a la precandidatura de Viviane fue el propio director, el senador Horacio Serpa.

El jefe del Liberalismo le respondió una carta a Morales en la que deja entrever que no tendría el apoyo del partido por sus posiciones frente al proceso de paz con las Farc. Recientemente, la senadora había manifestado que los acuerdos de paz “ya fueron sometidos a la decisión del pueblo el pasado 2 de Octubre” y fueron reprobados. Circunstancia que motivó la respuesta del jefe liberal.

Se deben hacer rectificaciones al Acuerdo Final para alcanzar un consenso nacional que lo convierta en un avance significativo de la paz. — Viviane Morales (@MoralesViviane) 13 de septiembre de 2017

No podemos caer en el absurdo de “volver trizas” el Acuerdo pero tampoco podemos caer en la arrogancia de imponerlo cuando fue rechazado. — Viviane Morales (@MoralesViviane) 13 de septiembre de 2017

“Dejo consignado, para su análisis y el de los otros respetables aspirantes a la nominación liberal a la Presidencia de la República, que considero vital para el Partido y para el País que quienes deseen desempeñar la Presidencia de la República en nombre del Partido Liberal, asuman como una responsabilidad liberal y nacional el apoyo al desarrollo e implementación del Acuerdo con las Farc y que respalden también la gestión que el gobierno adelanta actualmente con el Eln en Quito”, señaló Serpa en la carta que le envió a Morales.

Por eso sugirió que esos temas deben hacer parte de los compromisos de todos los precandidatos “de lo contrario no podrían reconocerse como aspirantes liberales a la nominación del Partido”.

Morales respondió, en entrevista con W Radio, aseguró que entre Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y Horacio Serpa la quieren excluir de la consulta popular. En cuanto a su posición respecto al proceso de paz explicó que "estabilidad jurídica del acuerdo no puede romper la estabilidad jurídica del país", y que no está de acuerdo con que las Farc tengan curules en el Congreso. "A mí no me compran con una candidatura", sentenció.

Pero el que puede considerarse el golpe definitivo contra la candidatura se produjo en la tarde del martes, en el apartamento de Horacio Serpa. Allí se reunieron algunos precandidatos (Viviane no estuvo) con el expresidente César Gaviria. Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y De la Calle, estos últimos por teléfono, y acordaron una nueva condición para la consulta: suscribir un manifiesto de principios liberales.

Un documento en el que solemnemente todos los precandidatos liberales se comprometen con la implementación de los acuerdos de paz negociados y pactados en La Habana con las Farc, y firmados en el Teatro Colón; y con los principios de respeto a las minorías, "no discriminación especialmente a las parejas del mismo sexo y a los solteros que quieran adoptar", en palabras de Juan Manuelñ Galán, uno de los precandidatos.

Se trata de un manifiestoque precisamente excluiría a Morales. Los liberales defenderán los acuerdos que según su criterio no se pueden modificar, tesis que no comparte Viviane. Pero la condición que parece inamovibles es que la senadora modifique sus posturas frente a la adopción por parejas del mismo sexo, ha dado muestras de que no traicionaría sus principios. En juego está su aspiración política. ¿Lo firmará? ¿Se liberarán los liberales de su candidatura? En cuestión de días se responderán los interrogantes.