Pastor Alape dice que las FARC sólo tienen 23 menores

La controversia no da tregua luego de que el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se sumó al llamado del Centro Democrático para frenar el trámite de la implementación de los acuerdos si las FARC no cumplían con la entrega de los menores que tiene en sus filas.



“Si este Congreso ve que las FARC no cumplen, por supuesto podríamos tomar medidas de no implementar los acuerdos a la velocidad que se necesita”, dijo Lizcano, una versión que repitió este jueves en varias emisoras.

Lizcano, quien es aliado del Gobierno y ha apoyado sin cortapisa el proceso de paz con esa guerrilla, esta vez se sumó a la voces de reclamo en un tema sensible y pidió que esa organización dé a conocer el número real de menores que están reclutados.



Las FARC parecen estar dispuestas a agilizar el procedimiento a pesar de que en el acuerdo no quedó claro en qué fecha se entregarían los niños y adolescentes. Por eso, Pastor Alape, negociador de la guerrilla y encargado de la entrega de los menores, señaló que están trabajando en el tema. Incluso dijo a Caracol Radio que “aspiramos que esta semana se inicie el proceso”.



En la entrevista Alape aseguró que este jueves se van a hacer los ajustes para “la salida de los menores de los campamentos” y que se estaban buscando los “lugares de acogida” para ellos. También que esperaban acordar las “garantías de reintegración a sus familias familias y en sus comunidades”.



Alape reveló que en sus filas sólo hay 23 menores. Una cifra que muchos consideran demasiado baja y las autoridades han debatido. Incluso la Fiscalía considera que ese número podría estar por debajo de lo que han investigado. El jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, dijo que tenía evidencias de que “son muchos más”.

La presencia de menores en las FARC ha sido uno de los puntos más espinosos del proceso de paz. Las partes acordaron en marzo del año pasado que los menores saldrían de las filas de la guerrilla.

"Existe un acuerdo y hay que cumplirlo. Los menores tienen que salir de filas de las FARC", dijo también este jueves Sergio Jaramillo en una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

El alto comisionado para la Paz calificó de "burla" la actitud de las FARC y afirmó que los menores no han salido porque la guerrilla "no ha querido". También explicó que parte de las discrepancias se originan en que las FARC solo cuentan a los menores de 15 años, mientras que para el Gobierno se trata de todos los menores de 18 años, y son más de los que habla las FARC.

Jaramillo espera que "se priorice" el retiro de los menores de 18 años una vez los rebeldes lleguen a las 26 zonas donde dejarán las armas bajo supervisión de la ONU.

A la fecha sólo han salido 13 menores de los campamentos. En septiembre del 2016 las FARC entregaron ese grupo al CICR y todos fueron enviados a centros de acogida temporales. Según la versión de las FARC, no se encuentran en la mejores condiciones aunque no especificaron por qué.

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, rechazó las declaraciones de Alape. Aseguró que nueve de los menores están con sus familias y los otros cuatro, que están bajo protección del ICBF, tienen "contacto permanente" con ellas.

"Estamos listos para recibir a todos los menores de edad que estén en filas de las FARC", señaló.