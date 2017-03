Jineth Bedoya señala a general (r) Gallego como autor intelectual de su crimen

Destapar lo que rodeó las desapariciones de personas hace dos décadas en plena cárcel La Modelo, de Bogotá, terminó en una historia de violencia e impunidad en contra de una reportera.



Jineth Bedoya, periodista para el año 2000 en El Espectador, rondaba muy cerca a la verdad, cuando fue secuestrada a las afueras de la prisión. Luego violada y torturada.

Su caso cumple 17 años en la justicia sin que hasta el momento hayan sido llamados a responder altos mandos de la Fuerza Pública que habrían participado en los hechos. La que sí ha sido llamada 12 veces ante la justicia para que relate los hechos es Bedoya, que a la salida del Tribunal Superior de Bogotá reclamó no ser revictimizada y que las investigaciones, hasta ahora concentradas en los autores materiales, escalen a los responsables intelectuales de lo que le ocurrió.



Le recomendamos: Secuestro de Jineth Bedoya, declarado de lesa humanidad



“En esta audiencia he mencionado abiertamente al señor general en retiro José Leonardo Gallego, quien para el momento de mi secuestro era director de al Dijín, que lo conocen como el director de la Policía Antinarcóticos y está mencionado más de seis veces en mi proceso del crimen del que fui víctima. Que sea la justicia el que determine si es el responsable de mi secuestro, tortura y violación”, señaló la periodista.



Entre las menciones contra Gallego, está el testimonio de dos exparamilitares, además de una audiencia de Justicia y Paz en donde un paramilitar asegura abiertamente que el crimen de Bedoya fue un favor que Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave (ambos paramilitares asesinados) le hicieron al coronel Gallego y a Víctor Carranza.



En la investigación están mencionados los generales (r) del Ejército Rito Alejo del Río y de la Policía Leonardo Gallego, así como directivos y guardianes del Inpec de la época. Sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto.



Puede leer: Primera sentencia en el caso Jineth Bedoya



¿Cuántas veces está obligada una víctima a declarar?



Las declaraciones de Jineth no son nuevas para la justicia. Su versión la ha dado 12 veces y en el mismo número de ocasiones ha confrontando a sus victimarios cara a cara. Y la pregunta es la misma ¿por qué la siguen citando a declarar?



En esta ocasión, ante el Tribunal Superior de Bogotá, acudió acompañada del procurador Fernando Carrillo con el fin de comenzar a sentar un precedente y enviar un mensaje de lo que las víctimas de violencia sexual no deben dejar que ocurra. "No podemos ser revictimizadas por la justicia", indicó la periodista.



En el tribunal son procesados Alejandro Cárdenas Orozco, alias “JJ”, y Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevoepisca’: “Acabo de ver cara a cara a uno de los hombres que me violó, acabo de ver su cinismo, el cinismo de muchos de los paramilitares, los guerrilleros, de los integrantes de la fuerza pública que han vulnerado derechos de las mujeres del país. Lo he identificado plenamente en audiencia otra vez y no voy a desistir hasta que haya justicia”, dijo.



Le recomendamos: El ‘reversazo’ de la Fiscalía en caso Jineth Bedoya



Sin embargo, Jineth recordó para todas las víctimas de violencia sexual en Colombia que la Ley 1257 del 2008 protege a las mujeres de tener que confrontar a sus victimarios y menos en audiencia pública. Al mismo tiempo, el procurador general dijo que es “inadmisible” que se le cite a Bedoya de manera reiterada a comparecer. Hizo énfasis en que no es una sola víctima sino los caos de decenas de miles de mujeres que sufren la violencia sexual.

La ley también le permite a la víctima decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.