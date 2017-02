"Nos asignan funciones pero no recursos"

Semana.com.: ¿Les cayeron responsabilidades con la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC?

Camilo Fonseca.: Sí, ahora tenemos tres funciones más. El último acuerdo entre el Gobierno y las FARC establece la creación de un nuevo Sistema de Alertas Tempranas. Ya existe uno que tiene la Defensoría. Sin embargo, dice el acuerdo que se debe crear uno nuevo que coordine la Personería. Nosotros seremos el canal de comunicación del sistema. Las Personerías tendrán que verificar cualquier vulneración de derechos que se presente en el marco de la implementación.

Semana.com.: ¿Cuáles son los otros dos?

C. F.: También debemos hacerle seguimiento a todo el proceso de participación política de las FARC. Aunque no sólo a ellos, sino en general y más ahora que se vienen las elecciones del 2018. Va a ser una tarea que van a tener que asumir las Personerías de aquí al próximo año.

Semana.com.: Y... ¿ustedes qué tienen que ver con el proceso de desarme?

C. F.: También le tenemos que hacer seguimiento y monitoreo a ese proceso. El problema, sin embargo, es que para eso necesario tener unas amplias capacidades. Por ejemplo, la mayoría de los municipios donde se va a hacer la implementación de los acuerdos las Personerías son de categoría sexta. ¿Qué capacidad va a tener una Personería de esas para irse a monitorear cualquier vulneración? A eso súmele subir al sistema y más, cuando no tenemos uno. No hay un sistema para digitalizar la información. Eso va a ser un tema muy manual.

Semana.com.: Pero... si todo está definido ¿qué les preocupa?

C. F.: Vea, las Personerías van a estar dentro del casco urbano y todo el proceso está pensado en áreas rurales. Ir a esas zonas implica un desplazamiento de las Personerías. Se necesitan personas en terreno para que levanten información de lo que pasa y en muchos casos en los municipios sólo hay un personero. Es una tarea muy grande y tiene una alta responsabilidad. Hay que hacerle seguimiento a todo el proceso de la reincorporación a la vida civil.

Semana.com.: Es decir, ¿no hay recursos?

C. F.: Son personeros que no tienen recursos y tienen que empezar a hacerles seguimiento a las nuevas conflictividades que puedan surgir en esas zonas. Por ejemplo, ya se sabe que hay menores que están naciendo y siempre que hay presencia de fuerza pública -en ciertos territorios- aumentan las denuncias por violencia sexual. Ese escenario de las zonas veredales requiere que haya un fortalecimiento del Estado como para trasladarse a las zonas a verificar. Hay que fortalecer el componente de participación. Yo me pregunto: ¿Qué va a pasar en esas zonas donde la Mesa de Víctimas no ha fortalecido sus capacidades y no ha hecho ese proceso de sanación?, ¿Qué van a hacer cuando lleguen los victimarios? Es decir, ¿qué va a pasar después de los 180 días? Las instancias que están en los municipios son totalmente débiles, la sociedad es débil, ahí al personero es al que le va tocar entrar a mediar.

Semana.com.: ¿Sólo problemas económicos los atormentan?

C. F.: No. ¿Qué garantías va a tener un personero o personera en un municipio donde tiene que hacerle seguimiento a la participación política si cuando sigue la pista a temas de corrupción, en muchos casos los amenazan? ¿Cómo reaccionar si surge algún tipo de grupo que no esté de acuerdo con esa participación, cómo la va a garantizar, con qué medios? Hay que tener en cuenta que a todo esto lo antecede un proceso de reconciliación y ahí es donde vemos una debilidad. El Estado debe dar una respuesta ya. Articular sus esfuerzos de trabajo con las Personerías.

Semana.com.: ¿Ya arrancaron a hacer ese trabajo que les encomendaron, o cuando haya cómo?

C. F.: Sí, ya arrancaron a hacer su trabajo. Por ejemplo, el personero de Tibú está haciendo una cosa que me ha llevado a decirle: ¡Me le quito el sobrero! Frente a las conflictividades y las nuevas situaciones que se han dado, creó una Mesa Técnica Humanitaria donde convocó al alcalde y organizaciones humanitarias. El próximo sábado tiene una reunión para atender todos los temas que se presentan dentro de la zona. Hay otros casos donde empezaron a hacer visitas en terreno pero todo por iniciativa propia. Le hemos dicho a la gente del alto comisionado y al Mecanismo de Verificación: Ustedes tienen unos gentes en terreno, ellos tienen contacto con la zona veredal, pues aprovéchenlos.

Semana.com.: ¿Sienten entonces que muchas responsabilidades cayeron sobre ustedes?

C. F.: Hay algo que nos preocupa. ¿Qué pasará después de los 180 días? Más cuando se tiene una institucionalidad fuerte queprevenga cualquier tipo de situación. Muchos se van a quedar en las zonas rurales, pero otros quieren llegar a los cascos urbanos. Ahí el personero va a tener un trabajo diferenciado para atender los temas de estas poblaciones y eso va a requerir mayor tiempo de las Personerías. ¿Qué va a pasar con el resto de funciones que tiene que asumir con las víctimas, servicios públicos y su salud? Su trabajo se va a ver desbordado otra vez y si a usted le entregan 20 funciones y no tiene para desarrollarlas, no va a hacer ninguna.

Semana.com.: ¿Cuál es la respuesta del Gobierno?

C. F.: Se creó una mesa técnica liderada por la Procuraduría, el Ministerio del Posconflicto, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Hacienda. Este viernes nos vamos a reunir con el jefe del Ministerio Público, 10 alcaldes y 16 personeros de zonas veredales y el alto delegado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Básicamente se busca identificar qué está pasando dentro de las zonas y organizar un plan de acción para lo que resta de los 180 días.

Semana.com.: Finalmente, a ustedes también les asignaron buena parte del cumplimiento del Código de Policía, ¿cómo va eso?

C. F.: Hay una gran dificultad. Hay que hacer un proceso de pedagogía primero con los funcionarios. Existen muchas inquietudes frente a la labor que ellos deben asumir. Tanto así que uno de los temas que se propusieron es hacer una capacitación rápida porque hay un impacto dentro de la garantía efectiva de derechos. Va a ser directa en muchos de los casos. No tenemos claridad de qué va a tener que asumir el personero realmente y qué va tener que asumir en otras instancias. Hay mucho desconocimiento. Esa es una carga adicional.

Semana.com.: ¿Ustedes cómo ven la nueva normatividad? A su juicio, ¿algunos de esos puntos violan algunos derechos?

C. F.: Hay algunas medidas que pueden tener un tema de violación a algunos derechos universales. Sin embargo, el tema es que no hay claridad, todo eso se va a empezar a evidenciar una vez empiece la etapa de sanción. Una cosa es cómo lo entiende la Policía y otra, cómo lo entendemos nosotros.