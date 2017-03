Se enciende la pelea entre magistrados del CNE

El Consejo Nacional Electoral, el organismo encargado de investigar si se violaron o no los topes de las campañas presidenciales por cuenta de los supuestos aportes de Odebrecht, enfrenta las más duras disputas internas. En la sesión del 15 de marzo, un hecho poco común sucedió en la sala plena. Los magistrados decidieron compulsar copias contra uno de sus colegas, el magistrado Novoa, el único de perfil de izquierda e independiente que integra la sala.

La razón tiene que ver con un expediente que archivó hace cinco meses una investigación por supuesta violación a los topes en la campaña de Santos 2014. En ese momento, el escándalo de Odebrecht no había llegado aún a Colombia. Para un sector del CNE, esta decisión tiene un poderoso efecto jurídico. Significa, según explican algunos magistrados, que no cabría una nueva investigación sobre las cuentas de la campaña Santos, ya que hay un acto administrativo en firme y ejecutoriado. Si esto fuera así, el CNE quedaría atado de manos en el momento en que los procesos por los pagos de la compañia brasileña a ambas campañas apenas están comenzando.



El asunto, sin embargo, no está del todo claro. Novoa, al conocer la compulsa de copias, indicó que el caso archivado no pasó de la etapa de indagación preliminar, de manera que no hay ningún impedimento para que se adelanten investigaciones posteriores por otros motivos, como en efecto está ocurriendo.



El magistrado explica que lo que se archivó en el CNE en diciembre del 2016 fue una peticion de Anatilde Hernández, una mujer de 81 años que solicitó revocar la resolución 3688 de 2014 en donde se reconocían los gastos de reposición al partido de la U, que apoyó a Juan Manuel Santos. La mujer resultó siendo la abuela de Amalia Salgado Romero, quien era abogada y asesora de campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Como en ese momento no había ninguna lupa sobre la financiación de las campañas, el tema pasó inadvertido. Pero ahora, cuando el CNE está ad portas de iniciar lo que será una de las investigaciones de más calibre que ha llegado a ese organismo, el tema ha generado molestia. Algunos colegas le cuestionan al magistrado Novoa la forma cómo logró la aprobación de esta decisión.



El reparto del caso le correspondió a Armando Novoa y a Felipe García Echeverri. Sin embargo, el magistrado omitió indicar en su ponencia que el proyecto era conjunto y que se trataba de una ponencia unilateral.



El tema se agravó con el hecho de que ni Felipe García Echeverri ni otro magistrado, Héctor Helí Rojas Jiménez, estaban presentes en la Sala Plena en la que se aprobó la ponencia de Novoa.



Finalmente, la decisión de archivo fue votada el 14 de diciembre del 2016 por los magistrados Alexánder Vega Rocha, Carlos Camargo Assís, Armando Novoa García, Idayris Yolima Carrillo Pérez, Bernardo Franco Ramírez, Emiliano Rivera Bravo y Ángela Hernández Sandoval (con aclaración de voto).

"Pequé por diligente"



Consultado por Semana.com, Novoa explicó que después de casi dos años inactivo, tomó la decisión de mover el proceso. Con base en la información recogida y lo reportado por el Fondo de Financiación de Campañas, se elaboró un proyecto que proponía el archivo del caso; esta ponencia fue radicada en agosto del 2016 y fue votada el 14 de diciembre.



“El magistrado Felipe García guardó silencio, le mandé cartas a través de la presidencia para que el proceso se moviera, no mostró interés, ni preocupación. No hizo ninguna actividad para darle trámite a la investigación”, indicó.



Según lo reportado por el fondo de financiación de campañas y otras pruebas ordendas, hasta mediados del 2016 no se encontró irregularidad. Novoa también explicó de que el hecho de que el magistrado García no estuviera presente ese día es fortuito, teniendo en cuenta que el proyecto de fallo llevaba seis meses y que ese día también se votaron otros 80 proyectos de su despacho.



Como consecuencia de la controversia que generó este punto en la Sala, el magistrado propuso en una nueva ponencia que se anulara esa última actuación y se le permitiera al consejero García presentar su proyecto. "Pero el interés no era corregir los posibles yerros que se hubieran cometido sino crear las excusas para presentar una denuncia penal en contra mía. Pequé por ser diligente en la indagación y evitar que eso no se quedara en el aire”, dijo.



Destacó que todo esto está relacionado con el papel que asumió frente al escándalo de Odebrecht por la financiación de las campañas presidenciales en 2010-2014. En su despacho quedó el reparto por el pago de US$400.000 de Odebrecht para la compra de afiches para la reelección de Santos (posteriormente fue recusado). Aunque esto ocurrió en el 2010, y ya pesa sobre el caso la caducidad, Novoa defiende que el CNE sí puede investigar.

La puja interna en la entidad agudizará más el debate de un proceso complejo y polémico.