Pirry confirma que RCN le cerró el programa

Luego de una marea de especulaciones en redes sociales, Pirry decidió hablar. Desde su cuenta oficial de Facebook confirmó que el canal RCN cerró su programa antes de que saliera al aire.

Desde hace varios meses, el reconocido periodista estaba preparando varias investigaciones para una franja de domingo en la noche, para lo cual el canal había destinado un presupuesto. El proyecto estaba tan en firme, que RCN alcanzó a lanzar una campaña de expectativa y promos.

Le puede interesar: Pirry le explica el horror de los desaparecidos en Colombia

Junto con Pirry venía trabajando un equipo de 21 periodistas, muchos de los cuales habían renunciado a sus anteriores trabajos para participar en el proyecto. Todo marchaba sin contratiempos.

Sin embargo, esta semana llamaron a Pirry de la presidencia del canal para decirle que sus especiales no saldrían por ahora. Según Pirry, las directivas le dieron como argumento que la parrilla de los domingos en la noche les estaba funcionando bien. "¿Quiere decir que estamos despedidos?", preguntó el presentador. La respuesta fue que por el momento no iban.

Frente al equipo que habían contratado llegaron a un acuerdo y es que los dejarían por dos meses y medio más en otras tareas, de modo que tuvieran tiempo de conseguir otros trabajos.

Pirry también se refirió a varias especulaciones que rondaban en internet. Una de ellas decía que el motivo del cierre era una llamada del presidente del Congreso Mauricio Lizcano, quien supuestamente se había molestado por una investigación que el programa preparaba sobre él. Este jueves, tanto RCN como el congresista lo negaron.

Pirry aseguró que sí era verdad que en curso había una investigación periodísitca sobre Lizcano, pero que en la reunión con el canal, no le mencionaron el tema. Y que no tiene pruebas para decir que el congresista llamó a RCN. "Si llamó o no llamó, es algo de lo que no tengo pruebas", dijo. También dijo que hasta la cancelación de su proyecto, no le había compartido a las directivas los contenidos de las investigaciones. "Si se enteraron por otro lado, es algo que no puedo asegurar".