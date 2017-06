Avanza en el Congreso proyecto que otorgará curules a campesinos, afros e indígenas

Uno de los compromisos del acuerdo de paz es darle vocería a las regiones más golpeadas durante décadas por el conflico en vista de la presencia permanente de grupos armados y la ausencia del Estado.

Es por eso que campesinos, indígenas y afros tendrán representatividad en el Congreso de la República por medio de 16 curules, llamadas ‘circunscripciones de paz’, que este martes fueron aprobadas en primer debate por la Comisión Primera del Senado con 11 votos a favor y 2 en contra.

Esta es una deuda histórica con los más de 10 millones de colombianos que engloban esas minorías y no han tenido una vocería original en el capitolio, lo que en la práctica ha aumentado la brecha de desigualdad y pobreza en el país durante años. El texto prohíbe explícitamente que en las circunscripciones de paz puedan participar los partidos políticos que tienen representatividad en el Congreso, manto que también cobija a la colectividad que saldrá luego de la desmovilización de las Farc. Esta era una preocupación por parte de la opocisión que aseguraba que serían curules otorgadas "a dedo" para las Farc, además de las 10 que tienen por defeco con el acuerdo.

“Serán genuinamente las comunidades, las minorías, los grupos étnicos, las asociaciones de víctimas y desplazados los que tendrán la posibilidad de ejercer su vocería en la Cámara de Representantes”, explicó Roy Barreras, senador ponente del proyecto.

Esto será solamente por dos períodos y el acto legislativo garantiza que los centros urbanos más grandes no se lleven la votación, sino solamente el campo. Excluye, también, a las cabeceras municipales de más de 50 mil habitantes.

En las circunscripciones de paz, los electores en esas regiones podrán votar doble. Es decir, por el candidato que representará su región y por la cámara que representará a su departamento, esta última como se hace habitualmente. Esto con el fin de no quitarle a los ciudadanos el derecho de votar por su representante a la Cámara ni a los partidos a ejercer el derecho legítimo a esa representación.

La manera específica en que se van a inscribir esas comunidades será sujeta de una ley reglamentaria, en la que quedará establecida el mecanismo de selección para la elección de los representantes de esas regiones. La idea es garantizar que su origen debe ser desde el campesinado, víctimas, desplazados, grupos étnicos, que actualmente están organizados en diferentes grupos, como juntas de productores, en asociaciones de campesinos, en grupos de víctimas, en juntas de acueductos rurales.

En total fueron avalados cinco cambios, unos de fondo y otros de actualización del censo electoral sobre el que se hace el cálculo en esas poblaciones. También una proposición de la senadora Claudia López, para que todas las regiones tengan un segundo representante en caso tal de que el primero llegue a morir o falte permanentemente al cargo.

"No hay un solo campesino en el Congreso. Millones que vivien de labrar la tierra con sus manos, de producir nuestros alimentos y vivien en el sigo XIX, porque nadie habla por ellos y no reciben inversión pública", agregó la senadora López.

Enfrentamientos entre los partidos

El proyecto no deja de ser polémico, en primer lugar porque desde algunos partidos políticos, como el Centro Democrático y los liberales, aseguran que es grave aceptar que en un Estado de Derecho no se le permita la entrada a los partidos políticos. Para ellos las Farc siguen teniendo una fuerte presencia con sus bases sociales y organizacionales en esos lugares, y los partidos no podrán hacer política entendiendo que desde siempre han estado en la legalidad.

“Es impresentable e incoherente que el destierro que impusieron las Farc por medio de la violencia y las armas, ahora sea impuesto por el Estado a través de un acto legislativo”, dijo la senadora liberal Viviane Morales.

Para la congresista se está “cercenando” a un grupo poblacional para otorgarle derechos a otro.

Sin embargo, para la senadora Claudia López debe ser así, pues actualmente esas minorías, que son las más golpeadas por la guerra, no tienen un solo representante en el Congreso.

"Esas circunscripciones no son para crearle a los politiqueros 16 curules más. ¡Por favor! Si los partidos políticos, incluyendo el Partido Alianza Verde, representara a los campesinos no tendríamos que hacer esto".

La misma línea de la senadora Morales la comparte el Centro Democtático. Ellos toman este proyecto como una desarticulación de la Constitución, entre otras cosas por la reforma política, pues consideran que el acto legislativo que crea las circunscripciones es un apéndice de la reforma propuesta por el gobierno, sumando también las curules que tendrán las Farc en el Congreso.

“Se limita la potestad al elector para votar por el candidato de su preferencia, solo pueden votar por el candidato que ponen las organizaciones sociales”.

Otro punto es la influencia que aún tendrían las Farc en esos territorios en los que históricamente han hecho presencia. O la inocultable presencia de organizaciones como el ELN y las ‘bacrim’. “¿Qué garantías hay para el elector de esas zonas, cuando antes estaban en poder de las Farc y ahora lo están en manos de otros grupos armados?”, dijo el senador del Centro Democrático, Jaime Amín.

Esa misma consideración tuvo el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, miembro de esa comisión. Para él aún hay regiones que están “inundadas” de droga y en poder del clanes criminales y del ELN. “El fracaso de la política antidroga de Santos lleva a que como consecuencia no se pueda elegir en esas regiones”.

El proyecto pasa a la plenaria del Senado y con ese le restaría tres debates más para convertirse en ley.

Las 16 circunscripciones

El entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó el día que radicó el proyecto que luego de un análisis de las zonas más golpeadas por el conflicto, optaron por definir 166 municipios que podrán tener representación en el Congreso por medio de 16 representantes a la Cámara que elegirán el próximo año.

Circunscripción 1

Municipios del Cauca: Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Cajibío, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Morales, Miranda, Patía, Piendamó, la zona rural de Santander de Quilichao*, Suárez y Toribío. Municipios de Nariño: Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes, Policarpa y los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca.

Circunscripción 2

Conformada por Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Departamento de Arauca.

Circunscripción 3

Municipios del departamento de Antioquia: Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, la zona rural de Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia, Zaragoza;

Circunscripción 4

Constituida por 8 municipios de Norte de Santander: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú,

Circunscripción 5

Municipios del departamento del Caquetá: la zona rural de Florencia*, Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José de Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaiso, y el Municipio de Algeciras del Departamento del Huila.

Circunscripción 6

Municipios del Departamento de Choco: Bojayá, Medio Atrato, Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan, Novita, Sipi, Acandí, Carmen del Darién, Riosucio, Unguía, Condoto y dos municipios de Antioquia Vigia del Fuerte y Murindo.

Circunscripción 7

Municipios del departamento del Meta: Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa y 4 municipios del departamento del Guaviare San Jose del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores.

Circunscripción 8

Municipios del departamento de Bolívar: Córdoba, la zona rural de El Carmen de Bolívar*, El Guamo, María La Baja, San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y Zambrano. Municipios de Sucre: Colosó, Chalan, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmito, San Onofre y Toluviejo.

Circunscripción 9

Municipios del Cauca: Guapi, López de Micay y Timbiquí y la zona rural de Buenaventura, del departamento del Valle del Cauca.

Circunscripción 10

Está constituida por 11 municipios del departamento de Nariño: Barbacoas, El Charco, La Tola, Maguí, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Ricaurte, Roberto Payan, Santa Barbara y la zona rural de Tumaco

Circunscripción 11

Municipios del departamento del Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villagarzón

Circunscripción 12

Municipios del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y la zona rural de Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Municipios del Magdalena: Aracataca y las zonas rurales de Santa Marta, Ciénaga y Fundación.

Circunscripción 13

Municipios del departamento de Bolívar: Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa Del Sur y Simití y el municipio de Yondo del departamento de Antioquia.

Circunscripción 14

Municipios de Córdoba: Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y las zonas rurales de Tierralta*, y Montelibano*.

Circunscripción 15

Municipios del departamento del Tolima: Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Circunscripción 16

Municipios del departamento de Antioquia: Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y las zonas rurales de Apartadó* y Turbo*.