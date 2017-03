Con estudio y trabajo, Uribe Noguera pagaría 35 años de cárcel

"Mujer, niña y pobre, escogió al ser más débil entre los débiles". Con estas palabras, la jueza 35 penal de circuito de Bogotá resolvió el caso que en diciembre estremeció al país. Rafael Uribe Noguera fue condenado a 51 años y 8 meses de cárcel por los delitos de feminicidio, secuestro y acceso carnal violento agravado contra la pequeña Yuliana Samboní.



El caso que para la justicia fue una "la feroz agresión" contra la menor, revivió en las afueras de los Juzgados de Paloquemao de Bogotá las controversias por cuál debería ser el castigo para quienes protagonicen hechos con tan alto nivel de sevicia contra los niños. En pancartas pedían la cadena perpetua.



Sin embargo, el pronunciamiento que llamó a la solidaridad de la ciudadanía fue el de Juvencio Samboní. El padre de Yuliana, después de escuchar entre lágrimas cómo fueron los últimos minutos de su hija el 4 de diciembre, habló con los medios de comunicación para rechazar el veredicto.

"No sé qué quiere la justicia que les hagan más a los niños. Faltó justicia, estaría de acuerdo que se diera la pena de muerte, pero siempre hay obstáculos y ponen las penas bajas. No estoy de acuerdo, esperaba los 60 años y no se la dieron". Juvencio, pese a la dura situación por la que atraviesa, dejó por sentado con la humildad de sus expresiones: "que se haga justicia a medias no sirve".



Junto con la abogada representante de la familia, la sentencia fue apelada también por la Fiscalía. La vicefiscal María Paulina Riveros manifestó abiertamente que lo justo es la pena máxima, es decir 60 años de prisión.



A la sanción impuesta, según aseguraron abogados penalistas consultados por Semana.com, le cabe otro descuento. Aunque es claro que la Ley no prevé ningún beneficio penal teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, Uribe Noguera podría no terminar pagando los 51,8 años efectivos.



La jueza condenó a Uribe Noguera a pagar una multa de 100 salarios mínimos, unos 75 millones de pesos. Aunque parece un monto bajo, luego de la condena penal, se puede iniciar lo que se conoce como incidente de reparación para que la familia de Yuliana sea indemnizada por la tragedia que vivieron.



Según el abogado penalista Jaime Lombana, por cuenta de las actividades de resocialización, Uribe Noguera podría terminar pagando hasta 35 años de prisión. "Me parece que una persona de esas no tienen posibilidad de resocialización. Es un sicópata, criminal y el día que salga va a salir a hacer exactamente lo mismo", cuestionó Lombana.

El abogado Ulises Durán, por su parte, aseguró que "por la gravedad de los delitos y las restricciones que creó el Código de Infancia y Adolescencia, Uribe Noguera solo podrá redimir pena, es decir, por cada dos días de trabajo o estudio se le descuenta un día de sanción". En este orden de ideas, Uribe Noguera podría recobrar la libertad a los 73 años.



La decisión de la jueza fue defendida por la representante de la Procuradora, Sonia Patricia Téllez, quien aseguró que la decisión fue "justa" teniendo en cuenta que Uribe Noguera no tenía antecedentes.



“En términos legales la juez se movió en los medios en los que podía. El perpetrador no tenía antecedentes judiciales y no había suficientes pruebas sobre los agravantes, uno de ellos, el relacionado con la posición social de Uribe Noguera; si bien es reconocida cuál es la posición del perpetrador no lo consideró como suficiente", precisó Téllez.

Para el Ministerio Público, la sentencia de la jueza responde al llamado de la sociedad. Sin embargo, varios sectores, espectadores del fallo, no pensaron lo mismo.



