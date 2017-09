“Fue un simple titular ”: redactor de El Mundo de España

SEMANA: ¿Por qué decide escribir esa columna?

José Manuel Vidal (J.M.V): Yo escribo columnas y análisis para el diario El Mundo, donde trabajo desde su fundación. Y así lo hice a lo largo de todos los días que viajó el papa, incluso previamente. No es una columna ‘bergajada’, sino que se inserta en una serie de textos. Por lo tanto, en Medellín se hizo una, otra en Bogotá, en Villavicencio y por último en Cartagena.

SEMANA: ¿Y por qué centrar el tema del narcotráfico en el título?

J.M.V: Simplemente porque era un titular atractivo. En España se considera que Medellín sigue de una manera relacionada con el mundo de los narcos. Aquí se acabó de estrenar una película que se llama Loving Pablo, con Penélope Cruz y Javier Bardem. Es decir, en el imaginario colectivo español está muy extendida la idea de Medellín como la patria de los narcos. Pero solo iba en el titular. El titular no es una tesis doctoral, es un gancho para invitar a la lectura. Yo siento que haya podido molestar a alguien y en este caso pido disculpas. No era la intención molestar por el titular, ni herir, ni reconocer los avances que se han dado en ese tema. En la misma columna comparo al santo de la luz, que es el papa Francisco, y digo que la gente en Medellín ha optado desde hace tiempo por la reconciliación y dejar el camino de la oscuridad, que representa Pablo Escobar.

SEMANA: ¿Pero no cree que titular de esa manera estigmatiza a una ciudad que ha sufrido tanto por el narcotráfico?

J.V.M: Se puede entender así. Pero aquí hemos tenido el terrorismo de ETA durante los últimos años y si llega a venir el papa Francisco al país vasco, quizás hubiéramos titulado exactamente lo mismo: el papa Francisco en el país de la ETA o en el país de los terroristas. Es decir, los sedimentos que van quedando de una historia vivida en la memoria colectiva y en la memoria de los pueblos son esos. Los pecados hay que purgarlos durante muchos años para que se vayan olvidando de la memoria colectiva y de los medios de comunicación, que funcionan en muchas ocasiones con base a eso. Sobre todo en el caso de Medellín, cuando ese tópico o ese perjuicio lo termina machacando los grandes medios de comunicación de masas como las películas. Pero es un titular, es un simple gancho, no se pretende estigmatizar a nadie. Solo responde a lo que los españoles seguimos pensando de Medellín, como el imaginario que la mayoría de los colombianos sigue pensando de España, que ha sido la patria de la ETA o ha sido la patria de la dictadura de Franco.

SEMANA: Ningún medio en Colombia hubiera titulado “España, la patria del terrorismo o la ETA”....

J.M.V: Eso depende de las sensibilidades periodísticas. Acá la prensa sí hubiera titulado sin problema ninguno, yo mismo lo hubiera titulado de esa manera y más aún cuando se trataba de lo que se habló en la columna. La reflexión que se hace es otra, es precisamente la salida de la violencia y la apuesta de la reconciliación y la no violencia.

SEMANA: ¿Usted entiende la molestia que genera ese tipo de titulares?

J.M.V: Yo entiendo como periodista que un titular puede generar mucha polémica, pero no entiendo en este caso por qué generó tanta polémica. No es el título de una noticia. Yo no estoy informando, estoy haciendo análisis y es el título de una columna, que debe ser corto y que debe llamar la atención. No se puede juzgar por el titular de un artículo de opinión porque tiene otra dinámica.

SEMANA: ¿Y por qué no titular por la tierra que más ha luchado contra el narcotráfico en el mundo?

J.M.V: Sí y me parece loable y en el artículo se reconoce exactamente eso. Yo digo que el pueblo de Medellín ha optado por el camino del papa y no de Pablo Escobar. De todas maneras, la figura de Pablo Escobar está ahí y sigue figurando en el imaginario colectivo. A nosotros nos siguen llamando la patria de la Inquisición y hace siglos que pasó lo de la Inquisición. Es un cliché que a veces funcionan y que usan no para explicar, sino como simple título de un artículo de opinión.

SEMANA: ¿Cree que las películas y estos titulares ayudan a profundizar la estigmatización?

J.M.V: Sí, claro. Las películas, los titulares y seguir elevando a mito la figura de Pablo Escobar y de narcotráfico lógicamente estigmatiza. Cuando se estigmatiza a los vascos la gente dice que ya hemos pasado el calvario y piden que se reconozca que estamos en otra época. Los cambios en la mentalidad colectiva y en la mentalidad mediática son muy lentos. Pido disculpas si contribuí a esa estigmatización. No fue mi intención y no pensé que pudiese provocar ese tipo de estigmas. Lo que quiero que se entienda es que es un simple titular. Para el común de los mortales en España, Medellín figura como la ciudad de Pablo Escobar, como la ciudad del narcotráfico. Se asocia a Medellín al narcotráfico. Esa imagen peyorativa tendrá que ir cambiando poco a poco. No había detrás ninguna otra intención, porque si se lee el artículo se ve que va por otro lado.